Ferrari Roma Spider: nuova openair del Cavallino

Cresce la gamma di Maranello con l’aggiunta dell’inedita Ferrari Roma Spider, sportiva a cielo aperto che ridisegna, secondo i canoni attuali, lo stile degli Anni 50 e 60.

La cornice del reveal per questa nuova intrigante proposta del Cavallino Rampante è quella del palazzo El Badi di Marrakech, scenario che ben accompagna le linee fluide e sinuose della vettura.



Il focus risiede nel tetto rimovibile in tessuto, soluzione che dona alla vettura un forte carattere grazie alle diverse possibilità di personalizzazione offerte dai tessuti sartoriali e dalla possibilità di selezionare cuciture a contrasto. I ridotti tempi di apertura del tetto (13,5 secondi) e la velocità massima di compimento dell’operazione (60 km/h), insieme agli ingombri ridotti, rendono questo elemento perfettamente funzionale.



Disegnata dal Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni, la sportiva adotta il concetto di Nuova Dolce Vita. Propone linee pulite, con proporzioni e volumi in linea con la tradizione delle Ferrari a motore centrale-anteriore.

Il cofano anteriore enfatizza la silhouette della fiancata, dando slancio al corpo vettura e regalando un’immagine dinamica. A bordo sono state create due cellule dedicate a pilota e passeggero. L’abitacolo ha una struttura quasi simmetrica con una distribuzione più organica di spazi e funzioni.



Il motore fa parte della famiglia di V8 biturbo vincitrice del premio International Engine of the Year. Si tratta del propulsore da 3855 cm3 in grado die rogare fino a 620 CV a 7500 giri/min. Il cambio, basato sull’architettura a doppia frizione in bagno d’olio, deriva dalla trasmissione a 8 rapporti introdotta sulla SF90 Stradale.



Il telaio deriva da quello della Ferrari Roma, ma contiene alcuni componenti nuovi e la sezione posteriore è ispirata alle soluzioni utilizzate sulla Ferrari Portofino M.