Skoda Elroq: novità in listino

A poche settimane dal lancio ufficiale, Skoda comunica l’ampliamento della gamma Elroq. Il suv elettrico aggiunge alle versioni 50 e 85 anche la variante Elroq 60.

Il listino accoglie, inoltre, le configurazioni Elroq 60 Sportline ed Elroq 85 Sportline che puntano sulle caratteristiche dinamiche.



Il nuovo suv adotta l’inedito linguaggio di stile Modern Solid, che ha cambiato profondamente il design dei modelli Skoda. Nel frontale ora domina la scena la Tech-Deck Face al posto della calandra.

L’abitabilità è quella tipica di un segmento superiore e il vano bagagli offre una capacità da 470 a 1.580 litri. Non mancano le soluzioni Simply Clever che migliorano praticità e funzionalità.



Nello specifico, la variante Elroq 60 è spinta da un motore elettrico da 150 kW alimentato da una batteria agli ioni di litio da 63 kWh. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8 secondi, mentre la velocità massima è di 160 km/h, limitati elettronicamente. La capacità di ricarica in corrente continua fino a 165 kW passa dal 10% aII’80% in soli 25 minuti.



La dotazione di serie del nuovo Elroq 60 è ricca e include: navigatore connesso con schermo da 13 pollici, climatizzatore automatico bi-zona, vernice metallizzata, volante e sedili riscaldabili, retrocamera e sensori di parcheggio, phone-box per la ricarica wireless di due smartphone e protocolli di interfaccia wireless Android Auto e Apple CarPlay.

Elroq 60 è proposto a partire da 38.500 euro e sarà disponibile in primavera.