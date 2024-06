Skoda Epiq: il Suv del futuro

Il reveal definitivo arriverà il prossimo anno, ma già Skoda anticipa qualche dettaglio del prossimo suv che andrà ad integrarsi nella eterogenea proposta del brand.

Skoda Epiq è uno studio di design che ha già nel nome un’attitudine ambiziosa, quella di diventare un punto di riferimento per caratteristiche come: comfort, spaziosità ed appeal estetico che non lo fa passare inosservato.



Il compatto ed agile suv sarà dotato di una propulsione elettrica e sarà disponibile ad un costo stimato intorno ai 25.000 euro. Il veicolo è stato sviluppato seguendo il nuovo linguaggio di design Modern Solid, al quale abbinerà soluzioni tecnologicamente avanzate.



Klaus Zellmer, CEO di Skoda Auto, dichiara: “Il futuro Skoda Epiq offrirà molti contenuti a un prezzo interessante e con interni di grandi dimensioni, pur con dimensioni esterne compatte. I nostri clienti vogliono scegliere, ed è per questo che stiamo espandendo la nostra gamma di modelli elettrici n questo segmento particolarmente popolare. Spero che questi primi teaser dimostrino che Epiq brillerà per il design moderno, l'autonomia nell’uso quotidiano e le tecnologie user-friendly, il tutto a prezzi accessibili”.



In dettaglio, il nuovo linguaggio di stile Modern Solid combina un aspetto robusto alla funzionalità. Si nota il cofano scolpito con il nuovo marchio Skoda.

La Tech-Deck Face in nero lucido è una reinterpretazione della tipica calandra del marchio e accoglie dispositivi elettronici come il radar di distanza e la telecamera anteriore.

Troviamo, inoltre elementi LED bifunzionali a forma di T per le luci diurne e gli indicatori di direzione. Il paraurti anteriore è dotato di spoiler verniciato in Unique Dark Chrome.



La vista laterale presenta una linea che separa visivamente la vetratura dal resto della carrozzeria. La linea del tetto bassa e leggermente inclinata si fonde con lo spoiler sul tetto per ottenere la massima efficienza aerodinamica.



Gli interni sono minimal e realizzati con materiali durevoli, pratici e sostenibili. Il volante a due razze presenta il nuovo lettering Škoda, pulsanti fisici e rotelle di scorrimento tattili.