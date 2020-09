Skoda Enyaq iV: svelata in via ufficiale

Tempo di reveal per il nuovo suv Skoda Enyaq iV, disponibile sul mercato a partire dalla primavera del 2021, ma già ordinabile immediatamente dopo la presentazione ufficiale avvenuta nei giorni scorsi.



Per gli aspiranti clienti sarà possibile ordinare la vettura attraverso il sito dedicato. Chi aderirà sarà contattato direttamente da uno Skoda Live Expert che organizzerà un appuntamento nel più vicino showroom.

Versando un importo di 500 euro direttamente alla concessionaria, il cliente potrà ordinare l’auto non appena sarà avviata la prevendita ufficiale.



L’adesione al Pre-Booking garantirà al cliente la presenza sul veicolo del sistema di ricarica rapida insieme all’abbonamento per la ricarica agevolata per un anno presso tutta la rete Ionity a livello europeo.

Sarà sempre possibile rinunciare al Pre-Booking senza penali e con restituzione dell’importo.Sviluppato sulla piattaforma modulare elettrificata MEB, il veicolo offre elevata abitabilità, nuove tecnologie di connettività e massimo piacere di guida.



Parliamo di prezzi. Per il mercato italiano il listino parte da 35.000 euro per la versione ENYAQ 50 iV con potenza di 109 kW, batteria da 55 kWh e autonomia di 340 km, si sale a 46.000 euro per chi sceglie la ENYAQ 80 iV con potenza di 150 kW, batteria da 82 kWh e autonomia di 510 km.



Successivamente saranno introdotte nella gamma le versioni ENYAQ 80x iV 195 kW e ENYAQ RS iV 225 kW, entrambe con batteria da 82 kWh e trazione integrale 4x4, grazie a due motori elettrici, uno per asse.



Novità sul fronte degli allestimenti, dove le note Ambition, Executive, Style e Laurin&Klement saranno sostituite dalle versioni Design Selection Studio, Loft, Lodge, Lounge, Suite ed Eco-Suite, che proporranno nuovi abbinamenti di materiali e dotazioni.