Skoda Kamiq Black Dots: city suv su misura

Il City Suv compatto Skoda Kamiq, particolarmente apprezzato da una clientela giovane e dinamica, viene declinato nella modalità Black Dots, una versione che si distingue per carattere, dettagli della carrozzeria in nero e dotazione premium.



Pensata e sviluppata per il mercato italiano, Skoda Kamiq Black Dots sfoggia forti contrasti cromatici generati dagli elementi neri come: la calandra, i gusci degli specchietti retrovisori e i lettering sul portellone. Neri opachi sono i mancorrenti al tetto e gli inserti nei paraurti.



La vettura propone motorizzazioni benzina TSI da 95 CV a 150 CV, con cambi manuali o automatici DSG a 7 rapporti a seconda delle varianti e si posiziona in una fascia di prezzo competitiva.

Kamiq Black Dots monta di serie i gruppi ottici con tecnologia full LED con AFS, i cerchi in lega da 17 pollici con design aerodinamico, il climatizzatore automatico bi-zona, il sistema di avviamento senza chiave KeyLess, lo specchietto retrovisore interno anti-abbagliamento e le sellerie in tessuto misto pelle scamosciata sintetica.



La sicurezza attiva si affida al Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento di ciclisti e pedoni, al Lane Assistant e al rilevamento della stanchezza del conducente.

Il city suv offre interessanti opzioni per la personalizzazione, grazie ai pacchetti City Pack (sensore pioggia per i tergicristalli, telecamera posteriore e Kessy full per apertura delle portiere) e City Plus Pack (che aggiunge i sensori di parcheggio anteriori).