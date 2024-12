Maserati GranTurismo 110 Anniversario: limited edition celebrativa

La serie speciale Maserati GranTurismo 110 Anniversario celebra e racconta 110 anni di stile e performance del Tridente, un importante traguardo per l’iconico brand, che guarda al proprio passato senza nostalgia o rimpianto, traendo al contrario nuovi riferimenti per il futuro, più prossimo ma anche più lontano.



Maserati GranTurismo esprime appieno lo spirito del marchio, un modello che regala prestazioni sportive insieme al plus di comfort e lusso, che ora si declina a partire dalla versione Folgore nella nuova serie speciale 110 Anniversario.



Disponibile in 110 unità, proprio come gli anni di vita produttiva compiuti dal Tridente, è proposta in due configurazioni da 55 esemplari: la prima in color Rame Folgore e la seconda nell’esclusivo colore Blu Inchiostro, entrambe con finiture dedicate, cerchi con dettagli black and copper e con interni in Econyl denim o black e cuciture in color rame o blu.



La particolarità di questa serie limitata è il logo creato in esclusiva per l’anniversario: il Tridente, seguito dalle cifre 110 con un lettering inclinato. Lo stesso logo lo ritroveremo sulla monoposto elettrica Tipo Folgore che parteciperà il 7 dicembre a San Paolo in Brasile alla prima gara della stagione 11 del campionato ABB FIA Formula E World Championship.



GranTurismo 110 Anniversario farà il suo debutto nell’ambito dell’esclusivo programma della Tridente Experience, due giorni dedicati all’anniversario, da celebrare insieme ad ospiti e clienti.