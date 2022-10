Mercedes Nuova Classe A: upgrade con stile

Mercedes Classe A rinnova il suo appeal restituendo un’immagine armoniosa, equilibrata con la proposta di una gamma perfettamente allineata con le esigenze del mercato. Proposta anche nelle configurazioni hatchback e sedan, la vettura esprime il nuovo concetto di Entry Luxury del brand.

Le versioni disponibili per il Belpaese sono sette: Executive, Advanced, Advanced Progressive, Advanced Plus Progressive, Advanced Plus AMG Line, Premium AMG Line, Premium PLUS AMG Line, con prezzi che partono da 35.120 euro per la A 180 Automatic Executive nella versione hatchback.



Il frontale trasmette carattere e dinamismo con il cofano inclinato in avanti e il distintivo shark nose. L’attitudine sportiva viene sottolineata dal design dei cerchi con dimensioni fino a 19 pollici. Il nuovo diffusore posteriore e le luci posteriori a LED di serie aggiungono ulteriore fascino.

A bordo il punto di forza è il doppio schermo indipendente di serie, con un display da 7 pollici e uno più grande da 10,25 pollici al centro del cockpit. Troviamo, inoltre, un sedile comfort con rivestimento ARTICO a rilievo tridimensionale.



Il catalogo include un ricco corredo di serie come ad esempio la telecamera di retromarcia, il pacchetto USB o il volante in pelle nappa. Dal livello Progressive sono disponibili i fari a LED, sedile con supporto lombare, pacchetto parcheggio e pacchetto specchietti. Gli aggiornamenti sono garantiti anche sul fronte della sicurezza, che comprende il nuovo pacchetto di assistenza alla guida.



Il sistema di mantenimento della corsia viene controllato utilizzando il controllo attivo dello sterzo invece della frenata unilaterale. Non mancano le novità anche sotto il cofano, dove la gamma di motori è stata interamente elettrificata e comprende unità a quattro cilindri con cambio automatico DCT a 7 o 8 rapporti di serie. Come mild hybrid, sono dotati di un sistema elettrico ausiliario di bordo a 48 volt che supporta con 10 kW di potenza in più l'avvio.