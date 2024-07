Bentley Continental GT Speed: la nuova serie a Goodwood

Quarta generazione per la Bentley Continental GT Speed, che indossa la veste di premiere all’evento Goodwood Festival of Speed. Il modello rappresenta la Bentley stradale più potente di sempre, in entrambe le declinazioni: coupè e openair.



L’alimentazione si affida al nuovo gruppo propulsore Ultra Performance Hybrid da 782 CV e 1.000 Nm. Nonostante l’aumento di cavalli e di coppia rispetto al W12, l’unità si configura come una proposta più sostenibile rispetto alla precedente, come dimostrano le emissioni di CO2 dichiarate pari a 29 g/km.



La vettura adotta un nuovo sistema di telaio, con nuove molle ad aria a due camere abbinate a nuovi ammortizzatori a doppia valvola, oltre al Bentley Dynamic Ride (controllo antirollio attivo a 48V), eLSD e torque vectoring.

Tutto ciò determina un ottimo controllo della scocca e un elevato comfort di guida.Non mancano le novità anche sul fronte del design, con un restyling che ridefinisce il volto e l’immagine della nuova Continental GT, ora la prima Bentley con fari singoli.



Il design, i materiali, la qualità e l'abitacolo vedono l’arrivo di nuovi elementi e soluzioni tecnologicamente avanzate come, ad esempio, i sedili wellness, una nuova ionizzazione dell'aria, texture tridimensionali della pelle, una trapuntatura moderna e finiture tecniche come l’inedito dark chrome.



Il marchio Bentley partecipa alla Hill Climb a Goodwood con i due esemplari della nuova Continental GT Speed, ma anche con un terzo modello che celebra il record di velocità subacquea pari a 335 km/h, raggiunto attraversando un tunnel.

Per sottolineare il particolare primato, Bentley ha realizzato la FOShtank, un acquario da 1.400 litri sul quale viene proiettato il record di velocità e la preparazione per arrivare a questo risultato.