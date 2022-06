Goodwood Festival of Speed 2022: Pagani Huayra Codalunga guest star

Mancano ormai poche all’inizio del Goodwood Festival of Speed, appuntamento che si affianca al ricco carnet di eventi di questo ultimo periodo. Dal 23 al 26 giugno Pagani, insieme ad altri blasonati e iconici brand, parteciperà con i suoi modelli che saranno esaltati dall’incantevole cornice della campagna inglese, nell’amena contea del West Sussex.



Per questa edizione Pagani ha scelto l’inedita Huayra Codalunga, recente creazione che si caratterizza per il suo mix vincente di design e tecnologia e per il numero limitato degli esemplari prodotti. Il progetto su misura nasce dalle richieste del cliente, che ha la possibilità di far inserire elementi personalizzati e assolutamente originali, per dare vita a veri pezzi unici.



Ogni hypercar è il risultato di un lungo percorso di accompagnamento del cliente per interpretare i suoi desideri. Il modello Codalunga parte dallo stile semplice e lineare di Huayra coupé che è stata allungata per renderla più elegante.



Leggera, per risultare ancora più performante, grazie all’adozione di sistemi in materiali compositi avanzati, la sportiva vanta un peso pari a 1280 kg a secco. Sotto il cofano posteriore di oltre 3,7 mq, più lungo di 360 mm rispetto alla coupé, pulsa il potente V12 in grado di erogare 840 CV.



Tra le vetture che accompagneranno il modello Codalunga ci saranno anche la Huayra BC Coupé equipaggiata con un pacchetto che comprende miglioramenti e soluzioni che esaltano il carattere racing, ma anche la Zonda Revolucion e l’inedita Zonda Revo Barchetta, esemplare one-off concepito da Horacio Pagani per far mozionare.