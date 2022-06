Festival of Speed: il debutto di Flying Spur S

Il lancio del modello Flying Spur S completa la gamma del brand esclusivo Bentley.

La nuova versione enfatizza le caratteristiche dinamiche della berlina e per la prima volta il logo S viene utilizzato per un prodotto ibrido, un passo concreto verso la svolta sostenibile.

La Bentley Flying Spur promette una guida coinvolgente senza dimenticare il suo tipico comfort.



La vettura propone due propulsori. Troviamo la versione V8 alimentata dall'unità V8 4 litri di Bentley in grado di erogare fino a 550 CV e 770 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km viene coperto in soli 4,1 secondi, mentre la velocità massima può raggiungere 318 km/h. La vettura è dotata di serie del sistema Bentley Dynamic Ride, in grado di applicare fino a 1300 Nm di coppia antirollio in 0,3 secondi per mantenere il corpo vettura stabile anche su superfici impegnative.



La Flying Spur S è disponibile anche in abbinamento ad una motorizzazione ibrida. Al propulsore benzina V6 da 2,9 litri viene accoppiato un motore elettrico, per una potenza complessiva pari a 536 CV e 750 Nm di coppia. La versione Hybrid può percorrere fino a 41 km in modalità elettrica, risultando la Bentley più efficiente.



Per quanto riguarda il design, il nero brillante dei dettagli crea un look deciso in abbinamento alla finitura esterna. La griglia è nera lucida con alette verticali e bordo nero lucido, mentre il badge Bentley alato e le scritte sul cofano del bagagliaio sono proposte nella finitura cromata lucida.

La gamma S viene offerta nella con cerchi da 22 pollici a cinque razze a forma di Y in nero lucido o, in alternativa, nella finitura Pale Brodgar Satin. Una seconda opzione di cerchi per i modelli S prevede un design a tre razze da 21 pollici.



Per gli interni della Flying Spur S, i clienti possono scegliere tra le varianti bicolore. I sedili sono intagliati, con trapuntatura disponibile come optional, e presentano l'emblema S ricamato sul poggiatesta.



La nuova gamma di modelli S farà il suo debutto al Festival of Speed di Goodwood, in programma da giovedì 23 giugno a domenica 26 giugno.

La Flying Spur S e la Continental GT S e GTC S affronteranno la cronoscalata nell’ambito della classe First Glance del Festival di Goodwood e verranno esposte nel paddock durante l'evento.