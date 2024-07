Notizie Goodwood Festival of Speed 2024: focus su Hispano Suiza Carmen Sagrera

03/07/2024 di Grazia Dragone Al via uno degli eventi più prestigiosi dell´automotive

Ritorna l’appuntamento annuale con l’iconico evento Goodwood Festival of Speed, parterre d’Oltremanica che accoglie i principali brand e un gran numero di appassionati visitatori.



Tra le novità di questa edizione, che si svolgerà dall’ 11 al 14 luglio, si segnala la presenza del marchio Hispano Suiza, che nel suo stand proporrà il modello più recente prodotto dall'azienda: la Carmen Sagrera. Il nuovo modello è stato presentato lo scorso 13 giugno, giorno in cui ricadeva anche la celebrazione del 120° anniversario del marchio.



Lo stile rimarca l’attitudine sportiva, elemento che sottolinea la personalità della vettura. La griglia si ispira ad alcuni modelli storici, come la Hispano Suiza Alfonso XIII dei primi anni del XX secolo. Anche le prese d'aria del cofano sono state ridisegnate.

Il posteriore vede l'aggiunta di un grande alettone a forma di ali di cicogna, un omaggio al logo. Non manca il diffusore, elemento integrato nel design della Sagrera con accenti color rame.

Lo spoiler e le appendici aerodinamiche migliorano la deportanza e l'aderenza del veicolo. A bordo l’atmosfera è sportiva.



La consolle centrale e il sistema di infotainment sono stati rielaborati secondo i colori del marchio. I rivestimenti in alcantara sono arricchiti da dettagli in pelle nera e rossa. Il sistema multimediale offre opzioni di connettività complete e consente alcune personalizzazioni.



Hispano Suiza Sagrera adotta la seconda generazione di batterie del brand, con una capacità di 103 kWh. I moduli di celle agli ioni di litio contengono 24 celle ciascuno, per un totale di 360. La Carmen Sagrera è dotata anche di un nuovo sistema di raffreddamento più leggero e meno complesso, realizzato con materiali più sostenibili.



La vettura, in gradi di erogare fino a 1.114 CV di pura potenza elettrica, grazie a quattro motori da 205 kW a magnete permanente, sarà guidata da Luis Pérez-Sala. Gli appassionati di motorsport avranno anche l'opportunità di vedere la Carmen Boulogne sia in pista che sulla leggendaria collina di Goodwood.



Un po' di storia. Hispano Suiza è un marchio automobilistico spagnolo di proprietà della famiglia Suqué Mateu. Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. fu fondata a Barcellona nel 1904 da Damián Mateu insieme all’ingegnere Marc Birkigt.

Tra il 1904 e il 1946, Hispano Suiza ha prodotto più di 12.000 veicoli di lusso ad alte prestazioni e 50.000 motori per aerei.

Nel 2019 il marchio ha presentato la Hispano Suiza Carmen, la sua Hypercar elettrica, e un anno dopo la Hispano Suiza Carmen Boulogne. Nel 2024, la Carmen Sagrera completa la gamma di hypercar elettriche.



