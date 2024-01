CES 2024: Honda presenta due nuovi concept EV globali

[ Las Vegas ] - Il CES di Las Vegas, appuntamento annuale con le novità high-tech di ogni settore, è il parterre dove Honda presenta le novità rivolte alla mobilità sostenibile.

Si tratta della Honda 0 Series, una nuova serie di veicoli elettrici che sarà lanciata a livello globale a partire dal 2026.

Insieme ai due concept, Saloon e Space-Hub, Honda ha anche rivelato il nuovo logo H che sarà adottato dai propri modelli EV di prossima generazione.



Nello sviluppo della Honda 0 Series, Honda torna al punto di partenza, riconsiderando il tipo di veicolo elettrico che vuole proporre nel futuro.

In primis, viene superata l’idea di un veicolo più grande e pesante a causa di batterie dalla maggiore capacità. Il nuovo approccio, infatti, vede lo sviluppo di veicoli elettrici compatti, leggeri ed intelligenti.



Il marchio vuole puntare su un design e uno stile più distintivi, ridurre l'altezza del veicolo per ottenere elevate prestazioni aerodinamiche, attraverso una piattaforma EV dedicata.

Cinque sono i valori che Honda mette in campo:

1) Design artistico che evoca risonanza;

2) AD/ADAS per garantire sicurezza e tranquillità;

3) Uno spazio per le persone reso possibile dall'Internet delle cose e dalla connettività;

4) Il piacere di guida con la sensazione di unicità;

5) Prestazioni eccezionali in termini di efficienza.



In dettaglio, il concept Saloon rappresenta il modello di punta della Honda 0 Series. L'altezza ridotta e lo stile sportivo, che lo distingue dagli altri veicoli elettrici, realizzano un design di grande appeal e uno spaziopiù generoso.

Inoltre, il quadro strumenti presenta un'interfaccia uomo-macchina (HMI) che consente operazioni semplici e intuitive. Attraverso il sistema di sterzo-by-wire e l'avanzamento del sistema di gestione del movimento, la berlina permette di ottenere il massimo controllo nelle diverse situazioni di guida.



Per quanto riguarda, infine, il modello Space-Hub, questo veicolo aspira a migliorare la vita quotidiana delle persone. La presenza di un abitacolo spazioso e un'eccellente visibilità offrono uno spazio flessibile che si adatta alla volontà degli utenti.