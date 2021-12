CES 2022: il futuro tecnologico di Stellantis

L’innovazione tecnologica è un elemento importante per il futuro e rappresenta per Stellantis la chiave per lo sviluppo dei suoi brand, il Ces di Las Vegas è il parterre ideale dove rivelare le nuove soluzioni per la mobilità sempre più autonoma e connessa.



L’evento, in programma dal 5 all'8 gennaio 2022, consentirà di svelare i veicoli di riferimento della ricca e varia costellazione di Stellantis e della visione che proietta la mobilità in una nuova era.



“I veicoli costituiscono parte integrante della vita digitale delle persone e il futuro della mobilità è alimentato dalla tecnologia”, spiega Carlos Tavares, CEO di Stellantis, che aggiunge: “L'elettrificazione, con i nostri 30 modelli elettrificati a disposizione inclusi i furgoni a celle a combustibile, la connettività e l'autonomia, sono tutti componenti essenziali di quel futuro e non potrebbero esistere l’uno senza l’altro. La nostra creatività, l'ingegneria e le partnership innovative stanno accelerando la spinta a sviluppare una mobilità migliore e più sostenibile per i nostri clienti.”



Tra le vetture in vetrina potremo osservare la Chrysler Airflow, concept che rappresenta la trasformazione del marchio verso una mobilità pulita; ma anche Citroën Skate mobility Concept, un robot per il trasporto autonomo ed elettrico che si muove nelle città, abbinato a Pods.



Nell’elenco è incluso anche Citroën Ami, suv urbano ultracompatto per due passeggeri, accessibile a partire da 14 anni e la DS E-Tense FE21, auto due volte campione nel campionato mondiale ABB FIA Formula E. Non manca l’iconica 500, modello di riferimento Fiat, iconica nel suo design ispirato al passato.



Ricca la scelta di jeep, che propone Wagoneer e Grand Wagoneer per vivere un’esperienza premium insieme alle leggendarie capacità offroad. Jeep Wrangler 4xe rappresenta la versione più capace ed ecologica di sempre.