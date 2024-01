Togg T10F Fastback: reveal al CES di Las Vegas

Prototipo di preserie, già pronto per la produzione, Togg T10F Fastback rappresenta la proposta per la mobilità del brand turco Togg, che sceglie il parterre del CES di Las Vegas per svelare il suo nuovo modello.



La vettura unisce prestazioni dinamiche, ottenute tramite una propulsione elettrica, a una connettività avanzata. Il lancio del veicolo, il cui lancio commerciale è programmato a partire dal 2025, segue quello del SUV di segmento C T10X, che ha raggiunto ben 177.000 preordini in soli dodici giorni.



In dettaglio, T10F assicura un'autonomia fino a 600 km, variabile in base alle diverse configurazioni disponibili. Le declinazioni sono tre: Standard Range a trazione posteriore (Rear-Wheel-Drive RWD), Long Range RWD e Long Range a quattro ruote motrici (All-Wheel-Drive AWD). La versione top di gamma, la Long Range AWD sfrutta 320 kW provenienti da due motori che le consentono uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi.



Sviluppato a partire dalla piattaforma del Suv C T10X, il T10F offre un'esperienza dinamica, ma allo stesso tempo improntata al comfort. Il telaio monoscocca è realizzato in acciaio ad alta resistenza, garantendo così l'integrità del vano passeggeri e la protezione per i componenti.

A bordo troviamo sistemi di sicurezza che si integrano con la sua struttura monoscocca. È equipaggiato con sette airbag di serie, insieme a Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS) che possono evolvere attraverso l’apprendimento e l’aggiornamento automatico.



Dal punto di vista del design, la vettura fonde elementi di due diverse attitudini, Oriente e Occidente si leggono attraverso elementi studiati per creare un affascinante compromesso. Lo stile si allontana dalla tipica linea fastback a tre volumi, adottando una visione più dinamica e fluida.



Mr. Gürcan Karakaş, CEO di Togg, ha dichiarato:“Evidenziando il nostro incondizionato impegno nel trasformare il panorama della mobilità, il T10F è un chiaro esempio della nostra visione secondo cui la tecnologia innovativa collabora sinergicamente con il trasporto personale sostenibile per arricchire la vita di tutti i giorni. I nostri dispositivi non sono semplici mezzi di spostamento da un punto A a un punto B, ma costituiscono una soluzione completa per migliorare il nostro quotidiano”.