Notizie Auto e Moto d´Epoca 2020: work in progress

27/07/2020 di Grazia Dragone L´evento Classic di Padova si svolgerà in autunno

Heritage in uno degli eventi più attesi per gli appassionati delle auto storiche. Auto e Moto d’Epoca si svolgerà come sempre a Padova nelle date comprese tra il 22 e il 25 ottobre.



Il salone Classic nella Fiera di Padova promette consolidate conferme e qualche tocco di novità che coinvolgerà i visitatori attesi. Oltre al mercato dei dealer specializzati e alla partecipazione dei Club, la nuova edizione offre un focus su un capitolo importante ma poco conosciuto nella storia dell'automobilismo, cioè i marchi artigianali italiani del dopoguerra, realtà che hanno consentito il rilancio dell'industria in Italia e inaugurato nuovi percorsi per i brand europei.



L’occasione di ritrovarsi in questo grande contenitore a tema di auto vintage è ideale per ricordare tanti anniversari del 2020 che verranno celebrati tra i padiglioni, tra questi i 110 anni di Alfa Romeo e gli 85 di Jaguar, i 60 di Lancia Flavia fino ad arrivare ai 50 di Range Rover.



Confermata la presenza della Galleria 78, spazio dedicato alle aziende più innovative nella cura dei veicoli storici e delle Supercar. La ripresa degli eventi dopo lo stop determinato dall’ Torna l’appuntamento con il mondo dell’in uno degli eventi più attesi per gli appassionati delle auto storiche.si svolgerà come sempre anelle date comprese tra il 22 e il 25 ottobre.Il salone Classic nellapromette consolidate conferme e qualche tocco di novità che coinvolgerà i visitatori attesi. Oltre al mercato dei dealer specializzati e alla partecipazione dei Club, la nuova edizione offre un focus su un capitolo importante ma poco conosciuto nella storia dell'automobilismo, cioè idel dopoguerra, realtà che hanno consentito il rilancio dell'industria in Italia e inaugurato nuovi percorsi per i brand europei.L’occasione di ritrovarsi in questo grande contenitore a tema diè ideale per ricordare tanti anniversari del 2020 che verranno celebrati tra i padiglioni, tra questi i 110 anni die gli 85 di, i 60 difino ad arrivare ai 50 diConfermata la presenza della, spazio dedicato alle aziende più innovative nella cura deie delle. La ripresa degli eventi dopo lo stop determinato dall’ emergenza Covid-19 è un segnale di speranza, per guardare avanti con fiducia e ottimismo.

News Correlate » Fiera di Padova 2019: the new edition

Ritorna l´appuntamento annuale con le auto storiche » Fiera di Padova: FCA Heritage mostra le sue rarità

L´evento attrae numerosi visitatori e appassionati del settore » Salone Padova: Citroen Mehari festeggia 50 anni

L´iconica vettura ha rivoluzionato gli schemi tradizionali » Citroen Acadiane: icona senza tempo

Derivata dalla Citroen Dyane, il veicolo fu molto apprezzato dai professionisti per la sua funzionalità e robustezza [ Altre news correlate » ]