Notizie Fiat Topolino del 1939 scoperta da Automania

03/08/2023 di Domenico Scalera Nel 5° Episodio della serie “Scoperte Auto da Sogno” by Automania abbiamo scoperto la Fiat 500A Topolino balestra Lunga Fiat Topolino considerata un'icona tra le auto storiche e d'epoca. Questo modello di Fiat fù richiesto nel 1930 da Benito Mussolini che convocò il Senatore Giovanni Agnelli, uno dei fondatori della Fiat, per chiedergli di soddisfare l'“inderogabile necessità” di motorizzare gli italiani con una vettura economica, che non superasse il costo di 5 000 lire.



Fu un'idea di grande impatto propagandistico, al tal punto che Adolf Hitler, appena eletto Cancelliere del Reich, si affrettò a convocare Ferdinand Porsche e gli chiese di realizzare un'automobile dal costo non superiore ai 1 000 marchi, quella che sarebbe divenuta famosa in Italia con il nome di Volkswagen Maggiolino.



Le Auto Storiche come questa sono ricercate dai collezionisti e dagli amanti delle automobili per la loro bellezza intramontabile e per il piacere che offrono durante la guida. Il nostro esemplare Fiat 500 A Topolino del 1939 Balestra Lunga rappresenta una scelta eccellente per chi desidera possedere un pezzo unico della storia dell'automobile.



Dal punto di vista estetico, la vettura presenta un design distintivo e riconoscibile, con linee compatte e sinuose che caratterizzano il suo aspetto retrò. Gli interni dell'auto d'epoca richiamano lo stile minimalista dell'epoca, con materiali semplici ma di qualità.



Corpo Motore e cambio

Sotto il cofano, la Fiat Topolino A era equipaggiata con un motore 4 cilindri in linea a corsa lunga, raffreddato a liquido dotato di una distribuzione a valvole laterali con albero a camme nel basamento. Nonostante la sua cilindrata ridotta, questo motore alimentato a carburatore sviluppava una potenza di 13 CV (9,6 kW) a 4000 giri / Coppia: 32,4 Nm a 2500 giri/min, garantendo prestazioni agili e divertenti sia in città che su strade tortuose. La frizione monodisco a secco pilotava un cambio a 4 marce + Retro Marcia con 3^ e 4^ marcia sincronizzate.



Per gli amanti delle auto storiche, la Fiat 500 A Topolino rappresenta una scelta affascinante ed emozionante. Con il giusto impegno e attenzione ai dettagli, è possibile riportare questa vettura ai suoi antichi splendori e godere della guida di un'autentica Classic Car.



Scoperte Auto da Sogno: 6° episodio Peugeot 208 degli anni 1939

Il sesto episodio della serie “Scoperte Auto da Sogno” andrà in onda Giovedì 27/07/2023 ore 18:00. Ti aspettiamo sul Antique Cars francese d’eccezione la Peugeot 208 del 1939. Vi lasciamo il link della Laconsiderata un'icona tra le auto storiche e d'epoca. Questo modello di Fiat fù richiesto nel 1930 dache convocò il, uno dei fondatori della Fiat, per chiedergli di soddisfare l'“inderogabile necessità” di motorizzare gli italiani con una, che non superasse il costo di 5 000 lire.Fu un'idea di grande impatto propagandistico, al tal punto che, appena eletto, si affrettò a convocaree gli chiese di realizzare un'automobile dal costo non superiore ai 1 000 marchi, quella che sarebbe divenuta famosa in Italia con il nome diLecome questa sono ricercate dai collezionisti e dagli amanti delle automobili per la loro bellezza intramontabile e per il piacere che offrono durante la guida. Il nostro esemplarerappresenta una scelta eccellente per chi desidera possedere un pezzo unico della storia dell'automobile.Dal punto di vista estetico, la vettura presenta un design distintivo e riconoscibile, con linee compatte e sinuose che caratterizzano il suo aspetto retrò. Gli interni dell'richiamano lo stile minimalista dell'epoca, con materiali semplici ma di qualità.Sotto il cofano, la Fiat Topolino A era equipaggiata con unin linea a corsa lunga, raffreddato a liquido dotato di una distribuzione a valvole laterali con albero a camme nel basamento. Nonostante la sua cilindrata ridotta, questo motore alimentato a carburatore sviluppava una potenza di 13 CV (9,6 kW) a 4000 giri / Coppia: 32,4 Nm a 2500 giri/min, garantendo prestazioni agili e divertenti sia in città che su strade tortuose. Lamonodisco a secco pilotava un cambio a 4 marce + Retro Marcia con 3^ e 4^ marcia sincronizzate.Per gli amanti delle auto storiche, la Fiat 500 A Topolino rappresenta una scelta affascinante ed emozionante. Con il giusto impegno e attenzione ai dettagli, è possibile riportare questa vettura ai suoi antichi splendori e godere della guida di un'autentica Classic Car.Ildella serie “” andrà in onda Giovedì 27/07/2023 ore 18:00. Ti aspettiamo sul nostro canale Youtube dove scopriremo insieme unafrancese d’eccezione la. Vi lasciamo il link della Première e potete vedere in anticipo uno scatto della Peugeot 208



News Correlate » Jaguar XJ6 Series III del 1986 con allestimento Sovereign

Nel 4° episodio della serie “Scoperte Auto da Sogno” by Automania abbiamo scoperto una gloriosa auto inglese » Mini Prima Serie 1960, scovata in un capannone

3° episodio della serie Scoperte Auto da Sogno by Automania. Un’auto storica che ha bisogno di un restauro. Ecco il Video del Palinsesto » Peugeot 172 R del 1927, per chi ama le auto d´epoca

Questa Classic Car rappresenta una scelta eccezionale che arricchirà ogni collezione con il suo fascino senza tempo. Ecco il video del Palinsesto by Automania » Fiat 514 L Vintage Cars scovata in un capannone

La vettura storica fu prodotta da Fiat dal 1929 al 1932 e fu sostituita dalla Fiat 508 Balilla [ Altre news correlate » ]