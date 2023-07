Notizie Peugeot 172 R del 1927, per chi ama le auto d´epoca

11/07/2023 di Domenico Scalera Questa Classic Car rappresenta una scelta eccezionale che arricchirà ogni collezione con il suo fascino senza tempo. Ecco il video del Palinsesto by Automania auto storiche rappresentano un patrimonio di inestimabile valore nel mondo dell'automobile. Tra queste, la Peugeot 172 R emerge come un'icona dei veicoli d'epoca. Questo modello incarna l'eleganza e lo stile distintivo delle classiche auto d'epoca.



L'esterno della vettura è caratterizzato da linee sinuose e una carrozzeria che richiama i fasti del passato. I dettagli curati e la silhouette affusolata conferiscono alla Peugeot 172 R un fascino senza tempo.



Gli interni di questa auto d'epoca sono altrettanto affascinanti. L'abitacolo offre uno spazio raffinato e confortevole, con rivestimenti in pelle pregiata e finiture artigianali che riflettono l'attenzione per i dettagli tipica di quei tempi.



La Peugeot 172 R è una vettura che fa rivivere l'atmosfera nostalgica dei primi anni del ventesimo secolo, quando le automobili erano considerate oggetti di lusso e status symbol. Possedere un esemplare di quest’auto storica rappresenta un vero privilegio per gli appassionati dei classici automobilistici. Il nostro modello di Peugeot 172 R Torpedo è del 1927, il proprietario è di Singapore ma la vettura è custodita in Italia. Furono costruite circa 27.120 veicoli di Peugeot 172 R tra il 1925 e il 1927 e fu la serie più venduta della Peugeot 172. Per quanto riguarda la 172 R, invece, essa debuttò già alla fine del 1925 e sostituì la Peugeot 172 BC. Il nuovo modello venne proposto come Torpedo, Cabriolet o come Vettura Sport.



Corpo Motore e cambio

Il Motore è a 4 cilindri da 667 cm³, con 9.5 CV di potenza, con una trasmissione dotata di un cambio a 3 marce, con la terza in presa diretta. La vettura è sprovvista di differenziale, questa scelta fu fatta per ridurre i costi, combinata alle esigue misure di carreggiate 0.944 m sull’anteriore e 0,946 sul posteriore della vettura. La vettura è dotata di freni a tamburo solo nella parte posteriore.



Telaio e meccanica

Utilizzava un telaio a longheroni e traverse in acciaio stampato dotata di sospensioni ad assale rigido su entrambi gli assi, sull’avantreno ci sono balestre trasversali il retrotreno a doppie semibalestre fissate ai longheroni e con bielle di articolazione. Per chi ama le Classic Cars e le auto d'epoca, questa vettura rappresenta una scelta eccezionale che rende ogni collezione unica ed inestimabile.



In conclusione, la Peugeot 172 R Torpedo si distingue come uno dei modelli più iconici tra le auto storiche. Il suo esterno affascinante e gli interni eleganti rendono questa vettura un simbolo intramontabile dello stile vintage nel mondo dell'automobile. Vi lasciamo con gli scatti e il video del secondo episodio “Scoperte Auto da Sogno” by Automania.



