Mini Prima Serie 1960, scovata in un capannone

17/07/2023 di Domenico Scalera 3° episodio della serie Scoperte Auto da Sogno by Automania. Un’auto storiche che ha bisogno di un restauro. Ecco il Video del Palinsesto Mini Prima Serie del 1960 è un'auto storica che rappresenta un'icona nel panorama delle auto d'epoca. Conosciuta anche come Mini Minor, questa vettura ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'automobilismo.



Dal punto di vista estetico, la Mini Prima Serie presenta un design distintivo e accattivante. Le linee eleganti e compatte la rendono immediatamente riconoscibile, mentre gli interni riflettono lo stile povero dell'epoca con dettagli e finiture di alta qualità.



Sotto il cofano, la Mini Prima Serie è equipaggiata con un motore A-Series. Questo motore, dotato di un albero a camme laterale, offre una cilindrata ridotta di 848 cm³ ed è alimentato tramite carburatore. Nonostante la sua modesta potenza di 34 CV, la Mini Prima Serie offre una guida agile e divertente.



Se sei appassionato di auto d'epoca e desideri restaurare una Mini Prima Serie del 1960, ti trovi di fronte a un progetto stimolante che ti permetterà di riportare in vita l'autentica bellezza dei classici automobilistici. Il nostro esemplare è un Mini Prima serie del 1960 e si tratta di uno dei primi esemplari approdati a Reggio Emilia, rendendo questa città nel cuore della Motor Valley il luogo ideale per trovare ispirazione e supporto nella tua avventura nel mondo delle auto storiche.



Sia che tu sia interessato a collezionare vetture d'epoca o a partecipare ad eventi dedicati alle Classic Cars, non c'è dubbio che la Mini Prima Serie del 1960 rappresenti una scelta affascinante e carica di storia. Le particolarità di queste vetture è che si riesci a trovare praticamente tutti i prezzi di ricambio, praticamente si può partire dal telaio e ricostruire tutta l’auto. Il nostro modella ha sicuramente bisogno di un restauro degno dei “I Maghi del Garage” visto che si tratta di una vettura Inglese, ma comunque il nostro esemplare non è in vendita. Vi lasciamo con le foto ed il video del palinsento Scoperte Auto da Sogno by Automania:





Scoperte Auto da Sogno: 4° episodio Jaguar XJ6 dei primi anni 1970

