Automania lancia un Palinsesto: Scoperte Auto da Sogno

28/06/2023 di Domenico Scalera Vintage Cars scovate da Automania. 1° episodio della serie Giovedì 29 Giugno 2023 alle ore 18:00 su YouTube Automania® lancia un Palinsesto di Vintage Cars per ora di 6 puntate dal titolo “Scoperte Auto da Sogno” con il primo episodio della serie che verrà pubblicato Giovedì 29 Giugno 2023 alle ore 18:00. La prima vettura che scopriremo sarà una Fiat 541L del 1930. Prevediamo la pubblicazione di sei auto storiche ogni giovedì alle ore 18:00 una alla settimana, che verrà divulgata su Automania® e sul nostro canale ufficiale di Youtube e sui nostri canali Social: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram ecc.



Durante questo entusiasmante viaggio incontrerete tante curiosità di carattere storico e tecnico di auto che hanno indiscutibilmente segnato la storia dell’industria automobilistica italiana e mondiale.



Palinsesto su Youtube: “Scoperte Auto da Sogno” by Automania®

Introduzione del Palinsesto:



1^ Puntata - Giovedì 29/06/2023 ore 18:00 - Fiat 514L del 1930



2^ Puntata - Giovedì 06/07/2023 ore 18:00 - Peugeot 172 R -1927

3^ Puntata - Giovedì 13/07/2023 ore 18:00 - Mini prima serie - 1960

4^ Puntata - Giovedì 20/07/2023 ore 18:00 - Jaguar XY6

5^ Puntata - Giovedì 27/07/2023 ore 18:00 - Fiat Topolino A - 1939

6^ Puntata - Giovedì 03/08/2023 ore 18:00 - Peugeot 208 - 1939



Pertanto siete tutti invitati. Dopo la pubblicazione del Video scriveremo anche una news sull'auto storica entro qualche giorno dal lancio del video. Iscriviti sul nostro canale di YouTube e attiva le notifiche (cliccando sulla Campanellina) per essere informato per primo sui lanci dei nuovi Video by Automania®. Vi anticipiamo gli scatti delle sei vetture d'epoca del Palinsesto di Automania®. Fotogallery