Jaguar XJ6 Series III del 1986 con allestimento Sovereign

25/07/2023 di Domenico Scalera Nel 4° episodio della serie “Scoperte Auto da Sogno” by Automania abbiamo scoperto una gloriosa auto inglese 4° episodio della Serie “Scoperte Auto da Sogno” by Automania mette in bella mostra una Jaguar XJ6 Series III del 1986, con allestimento Sovereign. La vettura rappresentò un grande successo per la casa automobilistica britannica e fu prodotta dal 1979 al 1986. Questa versione divenne la serie XJ più longeva e forse anche la più apprezzata dagli appassionati di auto storiche.



Un dettaglio che colpiva l'occhio degli ammiratori era il nuovo design dei gruppi ottici posteriori, ridisegnati da Pininfarina. Questo tocco di eleganza conferiva alla Jaguar XJ6 Series III un aspetto ancora più distintivo e raffinato.



Questa celebre berlina inglese si distingueva per il suo stile classico e intramontabile, caratteristiche che l'hanno resa una vera icona delle auto d'epoca. La sua linea elegante e le prestazioni di alto livello hanno contribuito a renderla una scelta molto ambita tra gli appassionati dei veicoli storici.



Il compito per rendere più competitiva la celebre berlina inglese per gli anni ottanta, diventato modello fondamentale per l’intera gamma, venne affidato al Design italiano Pininfarina. Lo stilista torinese non stravolse il precedente modello, ma si limito a migliorare sensibilmente gli aspetti estetici, senza snaturare la vera essenza della vettura. Furono rivisti: la calandra, i gruppi ottici posteriori che furono ridisegnati e ampliati, nuovi paraurti cromati più ampi con profili in gomma comprendente l'integrazione degli indicatori di direzione e dei retronebbia posteriori, l’inedito profilo cromato della coda, con un parabrezza più inclinato, nuove linee per i finestrini posteriori ed un abitacolo più sollevato. Fu proprio grazie ad un miglior Comfort dell’abitacolo che, per la prima volta nella storia delle berline Jaguar, fu possibile richiedere in opzione il tetto apribile elettrico.



Scoperte Auto da Sogno: 4° episodio Jaguar XJ6 Serie III Sovereign del 1986

Il nostro modello Jaguar XJ6 Serie III con allestimento Sovereign scoperto in un capannone, rappresentava il Top di gamma con cambio automatico a 3 rapporti Borg-Warner Model 66 sui 6 cilindri da 4,2 litri. Dotato di tettuccio apribile elettronicamente, e di impianto a Metano messo successivamente dall’attuale proprietario. La vettura ha raggiunto il capannone con i propri mezzi ma è ferma da qualche anno, le condizioni però complessive sono buone. Gli interni mantengono intatto il loro fascino con ampio utilizzo di pelle nera naturale e radica di noce.



Motore 6 cilindri

Il Motore è a 6 cilindri da 4.2 litri dove sono stati adottati degli iniettori e valvole più grandi, che comportano un aumento della potenza max in grado di raggiungere i 205 CV a 5000 giri/min della coppia massima, che toccò i 34 kgm a 2.900 giri, ma già quando raggiunge i 1.500 giri/min è in grado di sprigionare un’energia di 29 kgm.



La Jaguar XJ6 Sovereign è considerata una delle Classic Cars più desiderate dagli amanti dell'automobilismo. La sua storia ricca di successi e prestigio ha reso questa vettura un vero simbolo di classe ed eccellenza nel mondo dell'auto d'epoca.



