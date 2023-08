Peugeot 202 del 1939 fascino francese

16/08/2023 di Domenico Scalera La prima vettura ad essere prodotto nella galleria del vento, dove trionfano le forme aereodinamiche

auto d'epoca sono un tesoro prezioso nel mondo dell'automobilismo, e la Peugeot 202 del 1939 rappresenta un meraviglioso esempio di questo patrimonio storico. Con il suo design affascinante e le sue caratteristiche distintive, questa Auto Vintage cattura l'attenzione di appassionati di auto d'epoca e collezionisti in tutto il mondo.



La Peugeot 202 è stata la prima vettura progettata nella galleria del vento, caratterizzate dal trionfo delle forme aerodinamiche. La sua produzione inizia nel gennaio 1938 ed è equipaggiata da un motore TG a 4 cilindri in linea da 1.133 cc, in grado di sviluppare 30 CV di potenza massima.



Per la casa del Leone il prezzo ridotto e la linea accattivante ne decretano il successo. La meccanica riprende sostanzialmente quella della sorella inferiore la Peugeot 201, con sospensioni anteriori a ruote indipendenti. La Peugeot 202 viene costruita in due periodi separati: il primo è compreso tra il 1938 e il 1941, la produzione viene sospesa per via della II guerra mondiale, per essere ripresa nel dopoguerra dal 1946 fino al 1948 in versione semplificata, ma con nuovi freni idraulici. Durante questi due periodi, e precisamente nel 1939, la Peugeot 202 fu proposta anche in una splendida versione cabriolet, mentre nel dopoguerra la versione «Canadienne» con fiancate in legno strizzava l'occhio alla moda americana delle Giardinette in legno. In realtà era la scarsità negli approvvigionamenti di acciaio che aveva comportato questa scelta, più produttiva che estetica.



Il nostro modello della Peugeot 202 berlina scoperta in un capannone fa parte nella prima tranche di produzione risale al 1939 ed è in ottime conduzione, ristrutturata di recente ed è dotata di tettuccio apribile una rarità per quei tempi.



Le versioni commerciali e furgonate furono particolarmente apprezzate soprattutto durante la fase della ricostruzione post bellica. La produzione termino in maniera definitiva nel Luglio del 1949. Le carrozzerie della Peugeot 202 furono realizzate in berlina, cabriolet, furgone, famigliare dotati di motori TG, TG2 e TG2U a benzina con 1.113 cc di cilindrata e una potenza massima di 22 kW.



In sintesi, la Peugeot 202 è un'icona intramontabile delle auto storiche, che incarna l'eleganza e lo stile di un'epoca passata. Per chi ama le Classic Cars, questa vettura rappresenta una scelta eccezionale che arricchirà ogni collezione con il suo fascino senza tempo.



