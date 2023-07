Fiat 514 L Vintage Cars scovata in un capannone

01/07/2023 di Domenico Scalera La vettura storica fu prodotta da Fiat dal 1929 al 1932 e fu sostituita dalla Fiat 508 Balilla Automania ha lanciato un palinsesto in onda ogni giovedì alle ore 18:00 dal titolo “Scoperte auto da Sogno”. Il primo episodio della serie è stato dedicato ad un’auto storica stupenda, la Fiat 514 L. La vettura scoperta in un capannone ha sicuramente bisogno di un po’ di cure, ma risulta ugualmente affascinante.



La Fiat 514 progettata dall'Ing. Tranquillo Zerbi e destinata a sostituire la



Il nostro modello riguarda la Fiat 514 L, di cui fù realizzata la versione Taxi e tre versioni sportive con finiture eleganti: la Sport, la



Fiat 514 L: Motore e cambio

La Fiat 514 L è equipaggiata da un motore a quattro cilindri monoblocco, diametro 67 mm, corsa 107 mm, con una cilindrata 1438 cm³ (potenza tassabile in Italia 16 CV, ma quella effettiva sviluppa 28 CV di potenza), valvole laterali della testa dei cilindri facilmente staccabili e stantuffi in lega leggera di alluminio. La vettura ha un cambio a 4 marce e retromarcia, con la quarta in presa diretta dotati di ingranaggi elicoidali silenziosi con presa continua. Nell’abitacolo la leva del cambio è al centro della vettura di facile manovrabilità, si può vedere bene nel video la posizione del cambio. La Frizione è monodisco a secco progressiva, robusta e dolcissima con giunto elastico speciale. E’ in grado di raggiungere una velocità di 78 km/h per la prima serie della Fiat 514 mentre la 514 CA arriva a 105 km/h con un consumo minimo di 12 – 13 l per 100 km.



Carburatore e Serbatoio

La Fiat 514 L ha un carburatore automatico provvisto di farfalla chiudibile alla presa d’area, un iniettore di benzina all’avviamento, economizzatore registrabile, un serbatoio anteriore di 37 litri di capacità con sistema di alimentazione che sfrutta la forza di gravità e filtro benzina e filtro dell’aria. La lubrificazione è forzata con pompa ad ingranaggi.



Telaio, Freni e Meccanica

Il Telaio è di lamiera stampata, molto robusto con cinque traverse in lamiera, con un passo di 2770 mm e careggiata posteriore di 1320 mm. Come sospensione utilizza delle lunghe molle a balestra, semiellittiche in grado di sopportare la spinta e la reazione con ammortizzatori idraulici alle quattro molle. Sistema di frenatura integrale alle quattro ruote comandato dal pedale e dalla leva a mano, per mezzo di tiranti rigidi. Freni su tamburi di grande diametro. L’auto d'epoca utilizza una trasmissione ad albero tubolare scoperto, con due giunti cardanici. Ponte posteriore di lamiera stampata. Monta ruote a disco Fiat con gomme da 5.25 - 18 a bassa pressione. Lo sterzo a vite senza fine a ruota elicoidale con diametro minimo di sterzata 10,50.



Impianto elettrico e accensione

La particolarità di questa vettura d’epoca è che è dotata di batteria per l’avviamento del veicolo elettronicamente anche se è prevista un’accensione complementare a mano (nel video si vede il foro centrale sotto la calandra). Il raffreddamento usa un sistema a circolazione dell’acqua con pompa centrifuga calettata sull’albero del ventilatore.



Impianto elettrico completo, comprendente dinamo, batteria, motorino d’avviamento, fari a tre luci e avviatore elettrico. Quadretto sul cruscotto portante amperometro, manopola dell’olio, contachilometri, indicatore livello benzina, maniglia di comando accensione, maniglia di comando fari e fanali. Pulsante dell’avviatore e comando degli antiabbaglianti sul volante di guida.



Una delle cose che ci ha colpito maggiormente è il cristallo del parabrezza anteriore in un sol pezzo, protetto all’estremità da un telaio cromato, apribile e fissabile con galletti laterali di sicurezza. Montanti parabrise cromati.



Il nostro esemplare è una Fiat 514 L berlina a quattro porte, ma ne furono realizzate anche a due porte, Coupé a due porte, Spider a due porte e Torpedo a quattro porte. Successivamente fu sostituita dalla



Scoperte Auto da Sogno: 2° episodio Peugeot 172 R - 1927

Il secondo episodio della serie “Scoperte Auto da Sogno” andrà in onda Giovedì 06/07/2023 ore 18:00. Ti aspettiamo sul Peugeot 172 R anno 1927. A breve lanceremo la Premierè e vi anticiperemo uno scatto. ha lanciato un palinsesto in onda ogni giovedì alle ore 18:00 dal titolo “”. Il primo episodio della serie è stato dedicato ad un’auto storica stupenda, la. La vettura scoperta in un capannone ha sicuramente bisogno di un po’ di cure, ma risulta ugualmente affascinante.La Fiat 514 progettata dall'e destinata a sostituire la Fiat 509 , è una vettura di media gamma prodotta dalla casa automobilistica italiana Fiat dal 1929 al 1932. E’ stata la prima vettura compatta mai costruita, ed ebbe un grande successo commerciale in Italia e fu largamente esportata anche nei paesi esteri.Il nostro modello riguarda la, di cui fù realizzata la versionee tre versioni sportive con finiture eleganti: la Fiat 514 S dove la S finale sta per, la Fiat 514 S MM (Mille Miglia) ed infine la Fiat 514 CA (Coppa delle Alpi). Tutte erano a trazione posteriore. Furono realizzate circa 36.970 esemplari da fonte ufficiosa.La Fiat 514 L è equipaggiata da unmonoblocco, diametro 67 mm, corsa 107 mm, con una(potenza tassabile in Italia 16 CV, ma quella effettiva sviluppa), valvole laterali della testa dei cilindri facilmente staccabili e stantuffi in lega leggera di alluminio. La vettura ha una 4 marce e retromarcia, con la quarta in presa diretta dotati di ingranaggi elicoidali silenziosi con presa continua. Nell’abitacolo laè al centro della vettura di facile manovrabilità, si può vedere bene nel video la posizione del cambio. Laè monodisco a secco progressiva, robusta e dolcissima con giunto elastico speciale. E’ in grado di raggiungere una velocità di 78 km/h per la prima serie della Fiat 514 mentre la 514 CA arriva a 105 km/h con un consumo minimo di 12 – 13 l per 100 km.La Fiat 514 L ha unprovvisto di farfalla chiudibile alla presa d’area, un iniettore di benzina all’avviamento, economizzatore registrabile, unanteriore di 37 litri di capacità con sistema diche sfrutta la forza di gravità e filtro benzina e filtro dell’aria. Laè forzata con pompa ad ingranaggi.Ilè di lamiera stampata, molto robusto con cinque traverse in lamiera, con un passo di 2770 mm e careggiata posteriore di 1320 mm. Comeutilizza delle lunghe molle a balestra, semiellittiche in grado di sopportare la spinta e la reazione conidraulici alle quattro molle. Sistema dialle quattro ruote comandato dal pedale e dalla leva a mano, per mezzo di tiranti rigidi.su tamburi di grande diametro. L’utilizza unaad albero tubolare scoperto, con due giunti cardanici. Ponte posteriore di lamiera stampata. Montaa disco Fiat con gomme da 5.25 - 18 a bassa pressione. Loa vite senza fine a ruota elicoidale con diametro minimo di sterzata 10,50.La particolarità di questa vettura d’epoca è che è dotata didel veicolo elettronicamente anche se è prevista un’accensione complementare a mano (nel video si vede il foro centrale sotto la calandra). Ilusa un sistema a circolazione dell’acqua con pompa centrifuga calettata sull’albero del ventilatore.completo, comprendente dinamo, batteria, motorino d’avviamento, fari a tre luci e avviatore elettrico.portante amperometro, manopola dell’olio, contachilometri, indicatore livello benzina, maniglia di comando accensione, maniglia di comando fari e fanali. Pulsante dell’avviatore e comando degli antiabbaglianti sul volante di guida.Una delle cose che ci ha colpito maggiormente è ilanteriore in un sol pezzo, protetto all’estremità da un telaio cromato, apribile e fissabile con galletti laterali di sicurezza. MontantiIl nostro esemplare è una, ma ne furono realizzate anche aa due porte,a due porte ea quattro porte. Successivamente fu sostituita dalla Fiat 508 Balilla . Il prezzo di mercato indicativo per questo tipo di vetture funzionante può oscillare dai 33 mila Euro fino ad arrivare agli 80 mila Euro, il prezzo dipende dai Km del veicolo e dall’originalità dello stesso. A breve aggiungere una ricca fotogallery della Fiat 514 L ...Il secondo episodio della serie “” andrà in onda Giovedì 06/07/2023 ore 18:00. Ti aspettiamo sul nostro canale Youtube dove scopriremo insieme una Vintage Car d’eccezioneanno. A breve lanceremo la Premierè e vi anticiperemo uno scatto. Fotogallery