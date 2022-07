MG4 Electric: innovativa e sostenibile

MG Motor si appresta ad accedere al segmento delle compatte full electric con una proposta sviluppata sulla nuova piattaforma intelligente MSP (Modular Scalable Platform).

L’abitacolo appare confortevole e ha dimensioni ampie, accoglienti per cinque persone. La vettura sarà disponibile in diverse varianti tra cui una con la trazione integrale.



La batteria della MG4 Electric, inizialmente disponibile nelle capacità di 51 kWh e 64 kWh, garantisce un'autonomia fino a 450 km. Lunga 4.287 mm, larga 1.836 mm e alta 1.504 mm, la hatchback a cinque porte sarà commercializzata in Europa a partire dal quarto trimestre di quest’anno.



Per quanto riguarda la batteria dalla capacità maggiore, il motore elettrico trasferisce all'asse posteriore una potenza pari a 150 kW e di 125 kW nella versione con batteria da 51 kWh. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa 8 secondi, mentre la velocità massima è pari a 160 km/h.



One pack, questo il nome della batteria, appare innovativa grazie alla disposizione orizzontale delle celle. La sua altezza, pari a 110 mm, la rende la più compatta del settore. Tale caratteristica rende possibile una ottimizzazione dello spazio oltre a ulteriori vantaggi come: altissima integrazione, lunghissima durata e sicurezza.



La MG4 Electric rappresenta il primo modello MG per l'Europa basato sulla piattaforma MSP (Modular Scalable Platform) sviluppata per veicoli a batteria dalla casa madre SAIC Motor. L'architettura intelligente e modulare offre diversi vantaggi in termini di flessibilità, efficienza dello spazio, sicurezza, esperienza di guida, ottimizzazione del peso e tecnologie avanzate.



Il suo design permette di realizzare pianali con passo da 2.650mm a 3.100mm, ciò consente di progettare sulla stessa piattaforma vetture per diversi segmenti, dalle berline hatchback e notchback ai SUV e ai furgoni. L'architettura della piattaforma MSP e i suoi componenti sono inoltre predisposti per l'implementazione di tecnologie avanzate.