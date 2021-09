MG Maze: la vision car del futuro

L’attualità chiede un cambio di passo per la mobilità del futuro e i brand sono attivamente impegnati nello sviluppo e nella progettazione di veicoli che possano rispondere in modo efficace alla nuova, quanto pressante esigenza di ecososteniblità.



Saic presenta un nuovo concept MG per celebrare il suo terzo anniversario ed esplorare le nuove frontiere della mobilità urbana del futuro. MG Maze Concept si rivolge ad una nuova generazione di automobilisti, proponendo un veicolo che vuole portare sulla strada un nuovo concetto di trasporto, unito al divertimento e allo spirito innovativo e all’avanguardia che caratterizza il brand MG.



“Con Maze abbiamo voluto immaginare come potrebbe essere il futuro di una comunità di automobilisti, partendo dalla base di fan e dal seguito di MG. Il passaggio al digitale è inarrestabile, quindi abbiamo voluto creare un concetto che collegasse quella realtà digitale a quella fisica che ci dà la vera gioia di guidare”, spiega Carl Gotham, Advanced design Director, che aggiunge: “Il concetto è una reazione alla nostra vita negli ultimi mesi, dove siamo stati costretti da restrizioni e limitazioni alla nostra capacità di muoverci e interagire. Esplorando l'idea del mobile gaming, abbiamo usato Maze come piattaforma per le persone per uscire e riscoprire il loro ambiente in un modo nuovo, per aprirsi a nuove esperienze nella loro città”.



La vettura è una due posti urbana, compatta ed agile, perfetta per muoversi senza difficoltà nel traffico cittadino.

Il look punta su un guscio trasparente, ispirato alle console per videogioco con componenti a vista. La sua superficie esterna è fluida e dinamica, con elementi a vista del telaio e dell’architettura interna.



A bordo si notano sedili leggeri e tecnologia UX/UI, per un'esperienza di guida divertente. Lo sterzo è controllato dallo smartphone del guidatore.