MG: la gamma diventa elettrica

Il brand MG rinnova il proprio catalogo e apre le porte all’innovazione, puntando sulla trazione elettrica nel solco della mobilità sostenibile. Due sono i modelli che inaugurano questo nuovo percorso produttivo: Marvel R Electric, suv avveniristico e high-tech e MG 5 Electric, prima wagon completamente elettrica al mondo. I veicoli sono progettati secondo l'approccio dell'Evolution Design di MG.



In dettaglio, la Marvel R Electric si presenta come un veicolo Tech Style, con un design improntato al minimalismo, dalle linee proporzionate e fluide, che ne enfatizzano l’impostazione moderna. Lungo 4.674 mm, largo 1.919 mm e alto 1.618 mm, Marvel R Electric presenta un passo di 2.800 mm. Lo spazio all’interno è accogliente e generoso e include tra le sue un touchscreen da 19,4 pollici e il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici.



Il veicolo garantisce un'autonomia di oltre 400 km e massimo piacere di guida, avvalendosi di una capacità di ricarica rapida grazie al caricatore trifase da 11 kW.

La batteria consente di raggiungere l'80% di ricarica in 30 minuti.La nuova MG5 Electric, invece, rappresenta la prima stationwagon 100% elettrica. Con una lunghezza di 4.544 mm, una larghezza di 1.811 mm e un'altezza di 1.513 mm, offre un abitacolo comodo e spazioso.



La potente batteria agli ioni di litio offre un'autonomia di oltre 400 km, mentre il motore elettrico eroga 135 kW (184 CV). Offre anch'essa una capacità di ricarica rapida in un punto di ricarica pubblico (AC) grazie al caricatore trifase da 11 kW a bordo ed è adatto alla ricarica rapida (DC) per caricare la batteria fino all'80% in soli 30 minuti.



Il lancio sul mercato europeo della nuova MG Marvel R Electric è programmato per il mese di maggio, mentre la nuova MG 5 Electric arriverà in autunno, a partire da ottobre 2021.