Rimac Nevera elettrizza il Monterey Car Week

Il debutto ufficiale è previsto per venerdì 19 agosto durante l’evento The Quail, A Motorsports Gathering nell’ambito della kermesse Monterey Car Week.

L'inaugurazione segue l'inizio della produzione e la consegna della vettura Rimac Nevera 001 al primo cliente: il campione del mondo di F1 nel 2016 Nico Rosberg.



Rimac intende portare avanti l’ambizioso progetto di creare un’auto omologata per tutti i principali mercati, dall’Europa agli Stati Uniti, dal Medio Oriente fino ad abbracciare il continente asiatico. Ciò è stato possibile grazie ad un processo di sviluppo che ha incluso la creazione di 18 prototipi sottoposti a 45 diversi crash test fisici, per assicurare la massima sicurezza in linea con le direttive richieste.



Negli Stati Uniti, la rete nazionale dell'azienda comprende concessionari partner a San Francisco, Los Angeles, Rancho Mirage, Salt Lake City, Denver, Houston, New York, Palm Beach, Central Florida e Napoli, Florida. Ogni rivenditore riceve una adeguata formazione da parte dei tecnici per poter gestire e preservare la hypercar più avanzata al mondo, che include l'uso di strumenti diagnostici digitali realizzati dal team Rimac.



Dopo il reveal al Monterey Car Week, un esemplare della Nevera affronterà un tour attraverso gli States, per dare la possibilità ai clienti o aspiranti tali di sperimentare la sua guida e di osservarla a distanza ravvicinata.

Mate Rimac, CEO di Rimac Group, brand croato, ha dichiarato: “Veniamo al Monterey Car Week da anni. L'apparizione di quest'anno a The Quail è senza dubbio la nostra più significativa finora; la più chiara indicazione che le promesse che abbiamo fatto in cinque anni di sviluppo sono state tutte soddisfatte e superate; la prima hypercar elettrica al mondo è ora pronta per essere spedita ai clienti di tutto il mondo ”.



Rimac Nevera rappresenta il primo modello di una nuova generazione di hypercar totalmente elettriche. La vettura è equipaggiata con un pacco batteria da 120 kWh che alimenta quattro motori elettrici, ognuno posizionato dietro ogni ruota. La Nevera eroga 1.887 Cv e 2.360 Nm di coppia ed è in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 1,85 secondi.