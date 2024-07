Volkswagen: arriva la ID. UNYX, ma solo per la Cina

Volkswagen punta sulla Cina per ampliare il proprio volume di vendite e lo fa studiando veicoli vicini alle esigenze di questa particolare clientela. Il marchio di Wolfsburg offre il primo modello di un nuovo sub-brand, si tratta del modello ID. UNYX, e-SUV coupé pensato per il futuro e per lo stile di vita urbano.



Il veicolo presenta soluzioni tecnologicamente avanzate come l'interfaccia uomo-macchina (HMI) intelligente con avatar 3D personalizzabile e un'autonomia che supera i 600 km.

La versione base della Volkswagen ID. UNYX è spinta da un motore elettrico da 210 kW (286 CV) sull'asse posteriore, alimentato da una batteria da 77 kWh. Sarà disponibile anche una versione a trazione integrale con due motori elettrici e una potenza di 250 kW (340 CV).



Per quanto riguarda il design, la ID. UNYX esalta il suo carattere attraverso elementi come il logo Volkswagen color oro e il nome del modello, sempre dorato. Tra le caratteristiche più distintive, si notano la firma luminosa dei fari a matrice di LED e la particolare forma del cofano. Il profilo laterale mostra una linea netta che sale verso la parte posteriore. La coda, in stile coupé sportivo, presenta una struttura 3D dei fanali a LED, una striscia orizzontale illuminata e la scritta Volkswagen.



Stefan Mecha, CEO di Volkswagen Brand China, dichiara: “Con la nuova Volkswagen ID. UNYX, stiamo ampliando la gamma dei nostri modelli elettrici ID. in Cina con un prodotto futuristico. Combiniamo un design forte e al passo coi tempi con una trazione elettrica sostenibile e un'esperienza utente evoluta. Tutto questo si adatta perfettamente ai tempi. I modelli elettrici connessi in modo intelligente, come la nuova ID. UNYX, sono la chiave per attirare i Clienti più giovani e per fidelizzare quelli esistenti del marchio Volkswagen”.



ID.UNYX non sarà l’unico modello del sub-brand Volkswagen, ma vedrà affiancarsi ulteriori quattro veicoli nei prossimi tre anni, contribuendo a realizzare l’ambizioso piano di Volkswagen per la Cina, che prevede l'introduzione complessiva di ben 34 nuovi modelli entro il 2030.



Attraverso le sinergie consolidate tra SAIC e Volkswagen e FAW-Volkswagen, insieme al nuovo Volkswagen Smart E-Mobility Hub, il ventaglio di prodotti, compreso il programma ID. UNYX, prevede 16 nuovi modelli elettrici ID, dodici con motore a combustione e sei con trazione ibrida plug-in.