Opel Experimental: verso il futuro

L’imminente IAA Mobility, in programma a Monaco di Baviera dal 5 al 10 settembre 2023, accenderà i riflettori sulle soluzioni per la mobilità pensati da Opel.

Nel concept Opel Experimental il futuro si configura con un’attenzione sul design, sull’efficienza aerodinamica con spazio e comfort affidati ad una visione avveniristica.



Il crossover elettrico a batteria, secondo Mark Adams, Vice President Design, “offre un'interpretazione più estrema della nostra filosofia di design Bold and Pure, Audace e Pura. Dà forma alla nostra visione del futuro. Molti degli elementi del suo design e la mentalità che c’è dietro saranno visibili nei futuri veicoli di produzione. Il design esterno offre prestazioni aerodinamiche ottimizzate in combinazione con una silhouette mozzafiato, mentre l'interno offre un'esperienza utente coinvolgente ed emozionante.”



La vettura si fa notare per le linee eleganti e l'assenza di cromature. La scelta di elementi illuminati e una grafica a contrasto conferiscono carattere e unicità.

Il punto di partenza per lo sviluppo è la piattaforma BEV Stellantis abbinata alla trazione integrale elettrica. Tra le soluzioni d’uso, spiccano le telecamere a 180 gradi integrate sui montanti C, al posto degli specchietti retrovisori tradizionali.



A bordo, il conducente può personalizzare le informazioni sul Tech Bridge, una nuova interpretazione del Pure Panel, fluttuante e trasparente collocato davanti al bracciolo anteriore. I tessuti elettrocromici e reattivi immergono gli occupanti nella luce naturale e migliorano le caratteristiche funzionali della vettura. Ad esempio, quando un veicolo entra nell'angolo cieco, viene visualizzato un avviso nell’inserto della porta e sull’head-up display.