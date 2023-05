IAA Mobility 2023: Opel protagonista dell´evento

L’evento IAA Mobility, in programma dal 5 al 10 settembre prossimi, è uno degli appuntamenti più attesi per scoprire le novità dedicate alla mobilità. La kermesse rappresenta il parterre scelto da Opel per presentare le ultime novità della gamma e la propria visione di mobilità elettrica.

Lo spazio dedicato al brand accoglierà tre anteprime mondiali nel cuore di Monaco di Baviera, offrendo una prospettiva sul futuro del marchio e il design della generazione futura dei veicoli.



Queste le parole del CEO di Opel, Florian Huettl: “La maggior parte di nostri modelli già oggi è elettrificata. Allo stesso tempo, con le nostre vetture plug-in hybrid del nuovo marchio Opel GSe, stiamo dimostrando come il piacere di guida altamente dinamico possa andare di pari passo con la responsabilità. Tutto questo è solo l'inizio del nostro percorso per diventare un marchio completamente elettrico in Europa a partire dal 2028. Allo IAA Mobility di Monaco indicheremo quale sarà il futuro di Opel e, soprattutto, mostreremo come il marchio stia rendendo la mobilità elettrica una realtà tangibile per tutti e ancora più adatta all'uso quotidiano.”



Le anteprime che saranno rivelate includono la Opel Astra Sports Tourer Electric, bestseller declinata in versione green e sostenibile che aggiunge una motorizzazione nuova al portafoglio disponibile all’interno di Opel Astra.

A questa novità si affiancherà anche la scattante Opel Corsa Electric, ora più efficiente e dotata di un’autonomia superiore. La terza anteprima mondiale di Opel allo IAA Mobility per ora non è stata rivelata, ma si attende dal brand una dichiarazione futura in merito.