Gordon Murray Automotive svela l´inedita T.33

La gamma di Gordon Murray Automotive si arricchisce di un ulteriore modello, una sportiva due posti progettata per offrire il massimo in termini di prestazioni, design ed esperienza di guida.



La nuova T.33Cosworth. Sono stati introdotti alberi a camme completamente nuovi, fasature variabili e mappatura del motore per garantire la massima perfezione nella risposta e nella potenza erogata.



Sarà offerto ai clienti un cambio manuale o un cambio automatico istantaneo (IGS). La trasmissione è combinata a una frizione a bassa inerzia e un differenziale a slittamento limitato (LSD).

Gordon Murray spiega come la T.33 rappresenta la seconda auto completamente nuova della gamma, realizzata focalizzandosi sull’obiettivo di creare una sportiva dal design senza tempo, sviluppato secondo gli stessi rigorosi standard della T.50.



Come per tutte le auto GMA attuali e future, la T.33 segue i sette principi chiave del marchio, tra cui l'intento di offrire la migliore esperienza di guida, ma anche l’esclusività, infatti non saranno prodotte più di cento unità per ogni modello o versione. Inoltre, ogni singolo componente delle vetture rappresenta un'opera d'arte ingegneristica.



Basato su un'architettura in alluminio/carbonio completamente nuova, il corpo in fibra di carbonio della T.33 si presenta con linee eleganti, ben proporzionate e con un'ossessiva cura dei dettagli. Questa scelta consente di ottenere una straordinaria agilità e la massima sicurezza per gli occupanti.

Ogni proprietario può collaborare con il team di design per personalizzare la propria T.33. Gli interni sono incentrati sul conducente che può avvalersi delle di Apple Carplay e Android auto, di serie, mentre il contagiri è analogico, come gli altri comandi.