Kimera EVO37: è l´ora del reveal

Tempo di rivelazioni ufficiali per la già annunciata Kimera EVO37, vettura iconica che rinasce per offrire performance in linea con le aspettative della nostra contemporaneità.



Ispirata alla storica sportiva italiana, la sportiva è stata realizzata seguendo le più moderne tecnologie disponibili: 3D scanning, reverse engineering, CAD, CAE, prototipazione rapida, fresatura in CNC, sinterizzazione, elettronica. Lo stile e il fascino delle auto da corsa degli anni 80 si fondono e interagiscono con le caratteristiche di una vettura del tutto moderna.



Il punto di partenza per la costruzione della EVO37, come lo è stato inizialmente per la vettura originaria, è la cellula centrale del telaio della Lancia Beta Montecarlo di serie, alla quale sono ancorate due strutture tubolari, sull’anteriore e sul posteriore. Su questa struttura telaistica Bonetto Cv ha definito il set-up e la dinamica.



La struttura tubolare è portante su se stessa, come per la Delta S4, in cui la cellula è il guscio del telaio/roll-bar dell’abitacolo. L’auto offre pneumatici Pirelli maggiorati, sia nel raggio che nella misura del battistrada, da 18 pollici per l’anteriore e 19 pollici nel posteriore con spalla ribassata.



Le sospensioni sono state riprogettate e mantengono lo stesso schema dell’epoca anche se più evoluto. L’impianto frenante è marchiato Brembo e sono disponibili fasce frenanti tradizionali o carboceramiche.



Il motore in dotazione ha lo stesso monoblocco quattro cilindri in linea dell’epoca, ma è stato riprogettato, re-ingegnerizzato e costruito da Italtecnica, sotto la guida dell’Ing. Claudio Lombardi. Il design dell’auto è stato concepito da Luca Betti e rivisitato, ottimizzato e sviluppato, pur rimanendo fedele alla linea primordiale.



Kimera Automobili progetta e realizza le sue vetture seguendo la stessa metodologia e gli stessi processi industriali dei marchi più noti, aggiungendo la cura artigianale dei dettagli e della qualità dei materiali.

Il nome Kimera Automobili, riprende nel suo simbolo il significato mitologico della leonessa alata, ma è anche una metafora del CEO e fondatore Luca Betti, che ha trasformato un sogno in una concreta realtà.