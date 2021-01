Honda HR-V: prime indiscrezioni

In attesa della presentazione ufficiale programmata per il mese di febbraio 2021, Honda lascia trapelare qualche anticipazione sul nuovo suv ibrido che arricchirà la gamma, risultato di una strategia che intende attuare, per rispondere alle sfide di un mercato in costante evoluzione.



La parola chiave per il futuro è sicuramente sostenibilità, una visione della mobilità più etica, che intende abbandonare gli schemi tradizionale per sposare appieno il rispetto dell’ambiente.



In dettaglio, il popolare suv compatto di Honda, HR-V, sarà dotato della tecnologia ibrida a due motori e:HEV, un ulteriore passo in avanti verso l’elettrificazione di tutti i principali modelli europei del brand, da realizzare entro il 2022.

L'innovativa configurazione di questo propulsore è in grado di garantire una combinazione efficace ed efficiente, in termini di prestazioni e di consumi.



Il nuovo HR-V è un concreto esempio di come Honda voglia rendere attuabile la sua “Visione Elettrica” per l’Europa. Honda HR-V è l’ultimo dei veicoli in ordine di tempo ad ampliare l’offerta ibrida e:HEV e che include anche i modelli CR-V, JAZZ e JAZZ Crosstar.