Motor Valley Fest 2023: Pagani Utopia regina dell´evento

Countdown iniziato per l’imminente Motor Valley Fest, quinta edizione in programma dall’11 al 14 maggio nella terra dei motori dell’Emilia-Romagna. La location resta sempre Modena, città che rientra nel ricco e vario universo dell’Unesco e che, con le sue riconosciute bellezze artistiche e architettoniche, crea una cornice di grande suggestione.



Tra i brand presenti Pagani partecipa con le sue intriganti Utopia e Huayra Roadster BC.

La prima rappresenta il terzo capitolo della storia del brand e sarà esposta nel Cortile d’Onore di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena.

Riconoscibile per il suo design, la sportiva è prodotta in soli 99 esemplari.Dall’Atelier Pagani, proviene la seconda vettura esposta nella piazza delCastello di Formigine. Si tratta della Huayra Roadster BC, dalle iniziali di Benny Caiola, il primo cliente di Pagani Automobili.



Huayra Roadster BC è stata sottoposta a un programma di test che ha previsto ben 350.000 km di validazione, di cui oltre 45.000 km in pista e altri sui banchi di prova e simulazioni.

Il programma di prove si è concluso nel 2020, sul tracciato di Spa Francorchamps, doveha segnato il tempo di 2:23,081 minuti, record per le auto stradali omologate.



Con la partecipazione al Motor Valley Fest 2023 proseguono, inoltre, i festeggiamenti del 25esimo anniversario del brand, che si concluderà con un evento previsto dal 16 al 18 giugno in piazza Roma a Modena.