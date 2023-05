Maserati Folgore incoronata Regina del Motor Valley Fest

In occasione del Motor Valley Fest, la città di Modena, terra di motori in Emilia-Romagna, si trasforma in un vero e proprio museo dedicato al mondo delle quattro ruote, con l’esposizione delle vetture più amate in tutto il mondo. L’evento richiama ogni anno un pubblico internazionale, dedicando un intero weekend fino al 14 Maggio, all’alta velocità.



Tra le diverse vetture spiccano le creazioni del Tridente, considerate ormai icone da oltre 80 anni. Maserati ha deciso di partecipare a tale evento proprio per celebrare la propria storia e il proprio futuro, presentando le vetture più iconiche degli ultimi tempi. Nella splendida Piazza Grande di Modena in esposizione i veicoli dall’intera gamma Folgore di Maserati e per la prima volta riunite la GranTurismo Folgore One Of Luce, il Luxury Suv Maserati Grecale Folgore Rame e non per ultima la monoposto da competizione GEN3 Maserati Tipo Folgore al 100% elettriche.



La Maserati GranTurismo Folgore One of Luce Fuoriserie non lascia che ammaliati gli appassionati di auto e l’intero pubblico Modenese. Incoronata la Regina del Motor Valley, la vettura è una vera e propria dichiarazione di innovazione, un concentrato di oltre 100 anni di storia che corre verso il futuro. Un riflesso di ricerca e sperimentazione, con esterni incisi al Laser e cromati a specchio, che mirano a creare una traccia forte e profonda dell’anima della soprannominata Regina. La vettura è dotata di un pacco di batterie da 800 volt che alimenta 3 potenti motori magnetici permanenti da 300 Kw, uno posizionato nell’anteriore e due nella parte posteriore che erogano fino a 560 Kw e sprigionano 761 CV in grado di trasmettere ben 1350 Nm di coppia sulle quattro ruote.



Gli interni della Maserati GT Folgore One of Luce sono drappeggiati in Econyl, fibra di Nylon ricavata da materiali di scarto rigenerati. Le forme dei sedili Luce sono realizzate con retro sfumato a contrasto, mentre altri elementi interni, come il Tunnel centrale, sono invece realizzati attraverso la manifattura additiva (paragonata alla stampa 3D). In definitiva la Regina del Motor Valley Fest è il risultato del futuro pronto per essere vissuto grazie alla sorprendente bellezza e tecnologia avanzata.



La seconda vettura, la Maserarti Grecale Folgore Rame, è il primo SUV full-electric nella storia della Casa del Tridente. È interamente disegnata, sviluppata e prodotta in Italia e possiede una batteria di 105 kWh con l’utilizzo della tecnologia a 400 Volt. Possiede due motori, uno anteriore e uno posteriore per poter effettuare una trazione integrale elettrica, garantendo una propulsione elettrice del 100%. È interessante scoprire la scelta del colore esterno, il Rame Folgore, nato da un’ampia ricerca su come la tinta Rame interagisce con la luce e l’ambiente esterno.



Protagonista, infine, la Monoposto GEN3 Maserati Tipo Folgore, debuttante del Campionato del mondo ABB FIA Formula E, del 2023. È la prima monoposto 100% elettrica della storia del tridente. Grazie alla sua eccellente prestazione e ai suoi contenuti avanzati, rappresenta una vera e propria “piattaforma tecnologica” di ultima generazione. Tale vettura, insieme alle precedenti, rappresenta l’impegno della Maserati di entrare nel mondo dell’elettrificazione, contribuendo a realizzare un mondo più “pulito” e sostenibile. Vi lasciamo con le spendide immagini e i video live by Automania.