Monterey Car Week 2025, sfila il glamour delle vetture senza tempo
11/08/2025

di Giulia Morelli

Sulla costa Californiana, passato e futuro si sfidano in un evento unico al mondo dall’ 8 al 17 Agosto
Monterey Car Week 2025, sfila il glamour delle vetture senza tempo

Monterey Car Week 2025, sfila il glamour delle vetture senza tempo

[ Monterey, California ] - La Monterey Car Week è una celebrazione annuale che si svolge nella contea di Monterey, in California ed offre una serie di eventi riguardanti le auto d’epoca, di lusso e gli sport motoristici. Nella settimana di ferragosto dall’ 8 al 17 Agosto, appassionati d’auto, collezionisti e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo potranno godere di esperienze a 360° tra la storia e il futuro dell’automobile fra design, innovazioni, lusso e velocità.

Il calendario targato 2025 è alquanto vasto: gli appuntamenti vertono dal Motorlux, punto di unione tra l’auto da sogno e lo stile più glamour californiano, sino al The Quail per pochi selezionati, dove saranno presenti fra le italiane Lamboghini, Touring Superleggera Eccentrica con il suo V12 restomod su base Diablo. Di estremo fascino anche il concorso di eleganza all’interno dell’evento per i 30 anni della Ferrari F50. Fra i modelli che si prospettano si possono trovare la Glickenhaus 004S, la Fifteen Eleven 914, la SSC Tuatara Striker, la Kimera EVO38, la Gunther werks Turbo e la Eccentrica V12. Che passeremo in rassegna con relative immagini...
Glickenhaus 004S – La Supercar stradale da 650 CV

