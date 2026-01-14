Auto Motori   Home     Formula 1      IAA Mobility     Auto e Moto d'Epoca       Assicurazioni     |   FOTO   |  VIDEO    |  Newsletter | 
  News Auto e Motori
Notizie

Apre il Salone dell´Auto di Detroit 2026


14/01/2026

di Giovanni Iozzia

Un evento di due settimane di mobilità, innovazione e spirito fino a domenica 25 gennaio con decine di case automobilistiche e una vetrina di marchi esotici


Apre il Salone dell´Auto di Detroit 2026 [ Detrot, Michigan, Stati Uniti ] - Apre il Salone dell'Auto di Detroit 2026 contraddistinto da esperienze immersive in pista e decine di case automobilistiche e una vetrina di marchi esotici, stimolanti conversazioni di settore e momenti di condivisione che lasciano un segno duraturo. Un evento di due settimane di mobilità, innovazione e spirito della Città dei Motori fino a domenica 25 gennaio.

«Non appena i visitatori varcano la soglia dell'Huntington Place di Detroit, percepiranno l'energia di un'esperienza coinvolgente, accolti da più marchi, più auto, con fantastiche attivazioni digitali che attraggono persone di tutte le età», ha dichiarato Todd Szott, Presidente del Salone dell'Auto di Detroit 2026.

Con 41 marchi in esposizione, che vanno dai più popolari a quelli di lusso fino alle supercar più esotiche e ai veicoli pluripremiati, il Salone dell'Auto di Detroit è un punto di riferimento per lo shopping comparativo e un luogo in cui sperimentare in prima persona molti di questi modelli.

Un'esposizione di lusso ed esotismo per gli occhi con oltre due dozzine di veicoli ad alte prestazioni presenti all'evento a pagamento, il cui ricavato andrà a beneficio di Forgotten Harvest. La mostra di veicoli di lusso ed esotici è sponsorizzata da Delta Air Lines e curata da concessionarie e collezionisti di appassionati di Metro Detroit, ed è esposta per tutta la durata del Salone.

Quest’anno tornano gli entusiasmanti circuiti indoor del Detroit Grand Prix e della Powering Michigan Experience che offrono ai partecipanti esperienze di guida su veicoli a combustione interna (ICE), ibridi ed elettrici.

Novità del 2026 è la Michigan Overland Adventure, esperienza con camion personalizzati, SUV fuoristrada, veicoli pronti per l'avventura e attrezzature da spedizione pensate per l'esplorazione. Veicoli di Ford, Chevrolet, GMC, Jeep, Ram, Toyota, INEOS, Subaru e AEV (American Expedition Vehicles) saranno i protagonisti dell'esposizione. La Michigan Overland Adventure celebra i veicoli, l'equipaggiamento e lo stile di vita di coloro che si avventurano oltre l'asfalto.

L'artista multiplatino e cinque volte candidato ai Grammy Award, Robin Thicke, sarà l'headliner dell'esclusivo Charity Preview, in abito da sera, venerdì 16 gennaio. Il gala annuale di Detroit sostiene sei enti di beneficenza per bambini e ha raccolto oltre 125 milioni di dollari dalla sua nascita nel 1976. Anche il leggendario artista di Detroit e icona culturale Trick Trick salirà sul palco per una performance speciale, mentre il DJ Rimarkable darà il ritmo pieno di energia per tutta la serata. La leggenda dell'NBA e nativo di Detroit, Jalen Rose, sarà il maestro di cerimonia. Charity Preview è presentato da AHX Direct, sponsorizzato da Auto Hauler Exchange, con WXYZ-TV Channel 7 come partner televisivo ufficiale.

News Correlate
Detroit, il regno dei Pick Up » Detroit, il regno dei Pick Up
Alla kermesse automobilistica americana, che ha chiuso i battenti il 27 gennaio, in mostra i modelli pronti ad essere immessi nel mercato
Purosangue da corsa al Salone di New York » Purosangue da corsa al Salone di New York
Due autentici mostri sacri delle corse, due vere icone degli appassionati, accumunati dallo spirito racing ma agli antipodi come filosofia
La nuova supercar americana » La nuova supercar americana
La Force1 V10 è stata presentata al salone di Detroit e si candida a diventare la portabandiera delle super car tutte muscoli made in USA
Detroit, auto elettriche in passerella »

Automania Answares 		Detroit, auto elettriche in passerella
Alla kermesse automobilistica americana presentati i modelli pronti ad essere immessi nel mercato
Le concept di Detroit: una panoramica »

Automania Answares 		Le concept di Detroit: una panoramica
Le tedesche al completo. Interessanti le proposte per il futuro della mobilità

   [ Altre news correlate » ]

Newsletter
Iscriviti alla Mailing List di Automania®

[ Info Newsletter» ]


Altre News Saloni
» Volvo ES90 e Bmw iX3 a confronto
» IAA MOBILITY 2025 innovazione in prima linea
» Motor Valley Fest 2025: innovazione e passione per i motori a Modena
» La strategia di Hyundai al Bruxelles Motor Show
» Bruxelles Motor Show 2025: Alfa Romeo tra i brand presenti
» Le novità Citroen al Mondial de l´Auto
» Mini Roulotte compatta e non solo

[ Tutte le news » ]