[ Detrot, Michigan, Stati Uniti ] - Apre il Salone dell'Auto di Detroit 2026 contraddistinto da esperienze immersive in pista e decine di case automobilistiche e una vetrina di marchi esotici, stimolanti conversazioni di settore e momenti di condivisione che lasciano un segno duraturo. Un evento di due settimane di mobilità, innovazione e spirito della Città dei Motori fino a domenica 25 gennaio.



«Non appena i visitatori varcano la soglia dell'Huntington Place di Detroit, percepiranno l'energia di un'esperienza coinvolgente, accolti da più marchi, più auto, con fantastiche attivazioni digitali che attraggono persone di tutte le età», ha dichiarato Todd Szott, Presidente del Salone dell'Auto di Detroit 2026.



Con 41 marchi in esposizione, che vanno dai più popolari a quelli di lusso fino alle supercar più esotiche e ai veicoli pluripremiati, il Salone dell'Auto di Detroit è un punto di riferimento per lo shopping comparativo e un luogo in cui sperimentare in prima persona molti di questi modelli.



Un'esposizione di lusso ed esotismo per gli occhi con oltre due dozzine di veicoli ad alte prestazioni presenti all'evento a pagamento, il cui ricavato andrà a beneficio di Forgotten Harvest. La mostra di veicoli di lusso ed esotici è sponsorizzata da Delta Air Lines e curata da concessionarie e collezionisti di appassionati di Metro Detroit, ed è esposta per tutta la durata del Salone.



Quest’anno tornano gli entusiasmanti circuiti indoor del Detroit Grand Prix e della Powering Michigan Experience che offrono ai partecipanti esperienze di guida su veicoli a combustione interna (ICE), ibridi ed elettrici.



Novità del 2026 è la Michigan Overland Adventure, esperienza con camion personalizzati, SUV fuoristrada, veicoli pronti per l'avventura e attrezzature da spedizione pensate per l'esplorazione. Veicoli di Ford, Chevrolet, GMC, Jeep, Ram, Toyota, INEOS, Subaru e AEV (American Expedition Vehicles) saranno i protagonisti dell'esposizione. La Michigan Overland Adventure celebra i veicoli, l'equipaggiamento e lo stile di vita di coloro che si avventurano oltre l'asfalto.



L'artista multiplatino e cinque volte candidato ai Grammy Award, Robin Thicke, sarà l'headliner dell'esclusivo Charity Preview, in abito da sera, venerdì 16 gennaio. Il gala annuale di Detroit sostiene sei enti di beneficenza per bambini e ha raccolto oltre 125 milioni di dollari dalla sua nascita nel 1976. Anche il leggendario artista di Detroit e icona culturale Trick Trick salirà sul palco per una performance speciale, mentre il DJ Rimarkable darà il ritmo pieno di energia per tutta la serata. La leggenda dell'NBA e nativo di Detroit, Jalen Rose, sarà il maestro di cerimonia. Charity Preview è presentato da AHX Direct, sponsorizzato da Auto Hauler Exchange, con WXYZ-TV Channel 7 come partner televisivo ufficiale.

