Notizie IAA MOBILITY 2025 innovazione in prima linea

06/09/2025 di Domenico Scalera Una piattaforma di mobilità senza precedenti. Con anteprime mondiali e StartUp

[ Monaco di Baviera, Germania ] - IAA MOBILITY 2025 a Monaco di Baviera in germania si presenta più grande, internazionale e orientata all’esperienza più che mai. La principale piattaforma mondiale della mobilità sostenibile continua ad attirare un numero crescente di visitatori, espositori e partner, riunendo in un unico evento i protagonisti di tutte le forme di trasporto. Quest’anno oltre il 55% degli espositori proviene dall’estero, stabilendo un nuovo record di partecipazione internazionale.



La manifestazione si terrà dal 8 giornata per la stampa al pubblico apre dal 9 al 14 settembre 2025, con espositori pronti a presentare anteprime mondiali, innovazioni e visioni concrete del futuro della mobilità. Monaco diventa così non solo il palcoscenico delle novità, ma anche il cuore pulsante di un’esperienza immersiva senza precedenti.



L’impegno del settore e lo slancio verso il futuro

“Qui a Monaco presentiamo anteprime mondiali e innovazioni straordinarie che dimostrano le nostre capacità”, afferma Jürgen Mindel, Amministratore Delegato di VDA, continua dicendo “Il nostro settore invia un segnale di forza e di sguardo verso il futuro, mostrando cosa possiamo realizzare grazie alla tecnologia, agli investimenti, alla passione e all’impegno collettivo. IAA MOBILITY è il fiore all’occhiello globale del nostro settore, un settore che genera crescita, prosperità e posti di lavoro in Germania e in tutto il mondo”.



Test drive e mobilità sostenibile: record di partecipazione

Uno dei punti di forza della nuova edizione è l’attenzione all’esperienza diretta. All’IAA Open Space, aperto gratuitamente a tutti, i visitatori non solo potranno scoprire auto elettriche, e-bike e motociclette elettriche, ma anche testarle sul posto.L’interesse è altissimo: per il 2025 sono stati registrati 231 veicoli per i test drive, con un aumento del 27% rispetto all’edizione precedente. I 204 slot iniziali disponibili in centro città sono stati prenotati immediatamente, portando all’aggiunta di altri 15 posti a Königsplatz, già assicurati da BYD. Tra i marchi presenti spiccano Audi, Ford, Hyundai, KIA, Mercedes-Benz, Porsche, Togg e Volkswagen.Inoltre, con l’iniziativa IAA Experience, 15 espositori offriranno la possibilità di vivere la guida autonoma su 25 veicoli, mostrando come i sistemi avanzati possano migliorare sicurezza e comfort. Un’occasione unica per dare uno sguardo orientato al futuro della mobilità sostenibile.



Anteprima del Salone

Alla IAA MOBILITY 2025 i grandi marchi presentano anteprime e innovazioni tecnologiche importatni. Porsche svela la nuova 911 e introduce un innovativo sistema di ricarica wireless da 11 kW, mentre Audi presenta la Audi Q3 Sportback. Volkswagen lancia una nuova strategia di denominazione, trasferendo i nomi storici del marchio a combustione termica con dei nuovi modelli legati alla gamma elettrica ID.



Hyundai celebra l’anteprima mondiale della Concept THREE ed insieme a Hyundai Mobis, presenta oltre 20 tecnologie chiave dedicate all'elettrificazione, assistenza alla guida, illuminazione, telaio e sicurezza. BYD porta in Europa la sua prima station wagon, la SEAL 6 DM-i Touring, mentre Bosch mostra le sue soluzioni per veicoli software-defined (SDV). MOIA propone una piattaforma completa per servizi di navetta autonoma e XYTE Mobility debutta con il suo primo veicolo, la XYTE ONE. AITO azienda cinese vuole sbarcare presto in europa è presenterà per la prima volta la sua nuova gamma di prodotti globali: AITO 9 SUV di puntate intelligente, AITO 7 l'Intelligent Large-size Comfort SUV ed infine AITO 5 il SUV sportivo compatto di medie dimensioni Smart-tech.



Un evento che va oltre la fiera

“L’IAA Open Space è molto più di una semplice fiera: è un luogo di incontro interattivo dove le persone sperimentano, dialogano e contribuiscono a plasmare la mobilità insieme”, sottolinea ancora Jürgen Mindel.A confermare l’eccezionalità del format, Christian Vorländer, Division Manager Mobility di Messe München quartire fieristico di Monaco, aggiunge: “Come Messe München siamo orgogliosi di ospitare IAA MOBILITY in collaborazione con VDA. È un evento unico al mondo, capace di unire business, innovazione e partecipazione del pubblico in un’esperienza irripetibile”.



Spazio all’StartUp

All’IAA MOBILITY 2025, circa 70 startup provenienti da quasi 20 paesi presenteranno soluzioni innovative per una mobilità digitale e sostenibile, affiancando i grandi player internazionali del settore. L’IAA Summit, in programma dal 9 al 12 settembre a Monaco-Riem, si conferma così la più importante piattaforma B2B internazionale, con un forte focus su intelligenza artificiale, guida autonoma, infrastrutture di ricarica, riciclo ed economia circolare. Le aree dedicate alle startup, già valutate molto positivamente nel 2023, restano uno dei punti di maggiore interesse dell’evento.



