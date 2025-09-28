Auto Motori   Home     Formula 1      IAA Mobility 2025     Motor Valley Fest       Assicurazioni     |   FOTO   |  VIDEO    |  Newsletter | 
  News Auto e Motori
Notizie

Hyundai MOBIS: le informazioni sotto al tuo naso ma senza strabismi


28/09/2025

di Lorenzo Pollini

Schermo schermo delle mie brame, che curve mi proietti verso il reame?


Hyundai MOBIS: le informazioni sotto al tuo naso ma senza strabismi [ Monaco di Baviera, Germania ] -

Speciale IAA Mobility 2025

Se il futuro dell´auto fosse già qui, probabilmente si materializzerebbe in un parabrezza che non solo è in grado di mostrarti la strada, ma ti racconta anche la trama. Al CES di Las Vegas prima e poi anche all´IAA Mobility di Monaco, Hyundai – o meglio la divisione Hyundai MOBIS, specializzata in componentistica e tecnologie automotive – ha svelato il suo asso nella manica: l’Holographic Windshield Display, facendo diventare improvvisamente i vecchi head-up display che conoscevamo fino ad oggi, dei Nokia 3310.

Niente più numeretti proiettati a caso davanti al naso e con tutte le difficoltà correlate a mettere a fuoco nel modo giusto, la Casa sudcoreana ha puntato tutto sull´olografia pura: velocità, navigazione, avvisi di sicurezza non sono semplicemente sovrapposte alla strada, ma è come se sembrassero galleggiare nello spazio del parabrezza con profondità e prospettiva; come avere un navigatore che ti dice quando svoltare puntandoti letteralmente la curva con una freccia luminosa, senza che tu debba interpretare mappe stilizzate – eh quante svolte sbagliate avrei evitato!

Il trucco? Una combinazione di ottiche avanzate e proiezioni a realtà aumentata che sfruttano l´intero parabrezza, permettendo più attenzione sulla strada – o sul SUV davanti a voi che frena all’improvviso per non si sa quale motivo. Hyundai sostiene che questa tecnologia si andrà ad integrare perfettamente con i sistemi ADAS e con la guida autonoma di domani: in pratica quel pezzo di puzzle finito sotto al letto e che mancava per completare il quadro. E non è solo una trovata scenica, le dimensioni contano anche qui, il display presentato infatti è dieci volte più grande di un HUD tradizionale, con immagini stabili anche in pieno sole: finalmente niente più strabismi alle 2 di pomeriggio di Agosto, quando il sole picchia, il volante raggiunge la temperatura di Mordor e l'head-up sembra sbiadito come una fotocopia degli anni ´90.

Certo, viene spontaneo chiedersi ma quanto costerà quando arriverà di serie una tecnologia del genere? E soprattutto, reggerà alle classiche ditate, moscerini e strisciate che ogni parabrezza deve sopportare? Hyundai MOBIS, per ora, non svela né prezzi né modelli che lo monteranno, ma è chiaro che questo parabrezza “a realtà aumentata” punta a diventare il nuovo standard premium – quindi non aspettatevelo sulla Hyundai i10, per capirci.

La sensazione e la strada che si sta percorrendo sembra esser sempre più questa: nel futuro prossimo guidare potrebbe sembrare meno un viaggio e più una sessione in realtà aumentata. E se ti stai già chiedendo se sarà compatibile con Netflix, beh, posso scommetterci una birra che qualcuno già ci sta pensando.
Fotogallery
Hyundai MOBIS Holographic Windshield Display, tecnologia innovativa con Display olografico per parabrezza. La Casa sudcoreana ha puntato tutto sull´olografia pura: velocità, navigazione, avvisi di sicurezza. Scopri le Foto! Hyundai MOBIS Holographic Windshield Display (HWD), nuova tecnologia con Display olografico per parabrezza. MOBIS non svela né prezzi né modelli che lo utilizzeranno, sicuramente questo parabrezza “a realtà aumentata” punta al segmento Premium Hyundai MOBIS presenta: Holographic Windshield Display, un Display olografico per parabrezza. Hyundai sostiene che questa tecnologia si andrà ad integrare perfettamente con i sistemi ADAS. Guarda le Foto scattate al IAA Mobility 2025 by Automania.it! Hyundai divisione MOBIS specializzata in componentistica e tecnologie automotive, ha svelato: Holographic Windshield Display, facendo diventare improvvisamente vecchi gli head-up display. Guarda le Foto direttamente IAA Mobility 2025 by Automania!

News Correlate
Nuova Porsche Cayenne EV: avete mai visto un cucciolo di balenottera a batteria? » Nuova Porsche Cayenne EV: avete mai visto un cucciolo di balenottera a batteria?
Non bastava mettere le batterie alla Taycan. Eh no, serviva farlo anche sulla sorellona, ed ecco così la nuova Cayenne EV
Volvo ES90 e Bmw iX3 a confronto » Volvo ES90 e Bmw iX3 a confronto
La vettura della casa svedese è una berlina di lusso, la tedesca un suv elettrico. Due modelli diversi per esigenze e gusti differenti
Svelato al Salone di Monaco di Baviera il prototipo da corsa Ducati V21L » Svelato al Salone di Monaco di Baviera il prototipo da corsa Ducati V21L
Debutto all’IAA Mobility 2025 del mondo MotoE con batterie allo stato solido
XPENG Next P7: tra AI, auto volanti e robot umanoidi (sì, sul serio) » XPENG Next P7: tra AI, auto volanti e robot umanoidi (sì, sul serio)
Il marchio cinese ha tirato fuori AI, auto volanti e perfino robot umanoidi. In pratica un episodio di Black Mirror coi fari full LED
Il marchio cinese Aito presenta la Flotta di Veicoli all’IAA Mobility 2025 » Il marchio cinese Aito presenta la Flotta di Veicoli all’IAA Mobility 2025
A Monaco di Baviera presentate in Anteprima nazionale i veicoli: Aito 9 e Aito 5

   [ Altre news correlate » ]

Newsletter
Iscriviti alla Mailing List di Automania®

[ Info Newsletter» ]


Altre News News
» Le auto elettriche in arrivo nel 2026
» Honda Pelude: in Europa dal 2026
» Emira Limited: cinque versioni esclusive
» Aston Martin Valhalla: straordinaria supercar
» Xiaomi SU7 Max: l´innovazione in vetrina a Milano
» Nuovo Opel Mokka: più cool con ChatGPT
» Ferrari F80: la nuova frontiera della sportività

[ Tutte le news » ]