Notizie Il marchio cinese Aito presenta la Flotta di Veicoli all’IAA Mobility 2025

09/09/2025 di Domenico Scalera A Monaco di Baviera presentate in Anteprima nazionale i veicoli: Aito 9 e Aito 5

[ Monaco di Baviera, Germania ] - Speciale IAA Mobility 2025 Al Salone dell'Auto IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera, l’azienda cinese SERES Auto poco conosciuta in Europa ma molto agguerrita con una produzione all’attivo di oltre 770 000 unità vendute, 15.1 Milioni di Km percorsi, 3.45 Milioni di km gestite da sistemi di intelligenza driving e con un rapporto di guida elettrica del 70%, e 6.720.000 interazioni con i software, dati riferiti alla fine di Agosto 2025. In occasione della Kermesse, il brand ha presentato quattro veicoli di nuova generazione, tre presenti al salone nella giornata della stampa 8 settembre presenziata dall’inviato di Automania Domenico Scalera.



Seres Auto, marchio di veicoli elettrici intelligenti di fascia alta, con la sua competitiva gamma di prodotti globali si distingue per tecnologia ed innovazione. Le nuovissime varianti per il Medio Oriente di AITO 9, AITO 8, AITO 7 (auto non presente durante la prima conferenza stampa) e AITO 5. Sono state presentate alla stampa in anteprima nazionale tedesco: Aito 9 e Aito 5 presso lo stand AITO (Stand D40) nel padiglione B3. Questi modelli sottolineano la volontà della casa automobilistica di spingere i confini dei veicoli intelligenti alimentati da nuove fonti energetiche in modo da offrire ai clienti di tutto il mondo un'esperienza di mobilità intelligente senza pari.



Press Conference Dr Clifford Kang - Vice Presidente

Ad aprire la conferenza stampa il Dr Clifford Kang, Vice Presidente of Series Auto che ha presentato il marchio di mobilità elettrica intelligente facendo presente la mission del brand ovvero quella di ridefinire il lusso con la tecnologia, aggiungendo intelligenza all'auto.



Press Conference Leon He - Presidente

Subito dopo, Kang ha passato la parola a Leon He, Presidente di SERES AUTO, che ha dichiarato: «AITO si impegna a diventare un marchio globale. Oggi, a IAA MOBILITY 2025, AITO presenta la sua gamma di prodotti realmente globalizzata e stabilisce una nuova pietra miliare strategica nel nostro percorso di globalizzazione. Questo percorso per definire il Nuovo Lusso nell'era dell'intelligenza è supportato dalla nostra tecnologia all'avanguardia e dal notevole successo in Cina».



Company: Series Group e Auto

Dalla fondazione del Series Group nato nel 1996, l’azienda ha subito diversi cambiamenti nel tempo ed ha fondato il marchio AITO nel dicembre 2021. Alla fine di agosto di quest'anno, le vendite cumulative dei suoi quattro modelli in Cina hanno superato le 770.000 unità. Tra questi, il SUV di punta intelligente AITO 9 All-Scenario Intelligent Flagshiop SUV (dimensioni 5,230 x 1,999 x 1,800 m), adatto a tutti gli scenari, lanciato alla fine del 2023, ha venduto oltre 230.000 unità ed è stato il campione di vendite nel segmento delle auto di lusso da circa 60 000 euro (500.000 yen in Cina) per 17 mesi consecutivi. AITO 8 Family Intelligent Flagshiop SUV con oltre 80,000 veicoli venduti (dimensioni 5,190 x 1,999 x 1,795 m), Auto 7 Intelligent Large –Size Comfort SUV con oltre 310 000 veicoli venduti (dimensioni 5,020 x 1,945 x 1,760 m) veicolo non presente al salone il giorno della stampa e infine Aito 5 Smart-Tech Mid-Size Sport Suv con 150 000 auto vendute (dimensioni 4,785 x 1,930 x 1,625 m).



Tecnologia all'Avanguardia

Lancio nel mercato mediorientale

I modelli AITO globali saranno disponibili per la prima volta sul mercato mediorientale in una vasta gamma di varianti di veicoli, progettati per soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei clienti locali più esigenti, con caratteristiche di prodotto specifiche per ogni regione.



Le varianti mediorientali saranno dotate di un cockpit intelligente con interazione trilingue (cinese, inglese, arabo) e integrazione nell'ecosistema digitale locale. Le prestazioni hardware completamente migliorate sono adattate all'ambiente naturale unico del Medio Oriente. Questi modelli sono stati sottoposti a rigorosi test in condizioni estreme, come i deserti, per garantire la piena conformità e l'allineamento con le condizioni di guida locali. Tutti e tre i nuovi modelli hanno ottenuto la certificazione di ingresso nel mercato degli Emirati Arabi Uniti e saranno presto disponibili sul mercato.



Nel frattempo, AITO sta completando i test di convalida delle sue funzionalità di assistenza alla guida intelligente all'estero, per offrire un'esperienza di mobilità intelligente eccellente e sicura agli utenti mediorientali. La tecnologia di assistenza alla guida intelligente di AITO ha ottenuto un ampio riconoscimento nel mercato cinese. Entro la fine di agosto 2025, la distanza totale percorsa dagli utenti AITO con la guida assistita intelligente ha superato i 3,45 miliardi di km, servendo 621.000 utenti in Cina.



Nell'ambito del suo piano strategico globale, AITO istituirà una filiale negli Emirati Arabi per lanciare gradualmente la sua gamma completa di modelli. Questo sarà supportato da un ecosistema di servizi locali su misura per un coinvolgimento più stretto con i clienti. Sfruttando il suo magazzino centrale con sede a Dubai, AITO svilupperà anche una catena di fornitura localizzata che consentirà notevoli velocità di consegna degli ordini settimanali e un supporto post-vendita immediato per i ricambi, garantendo un'esperienza utente impeccabile. Grazie a una profonda personalizzazione regionale, AITO diventerà a tutti gli effetti un'azienda globale, presto approderà anche in Europa.



