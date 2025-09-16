Notizie Volvo ES90 e Bmw iX3 a confronto

16/09/2025 di Giovanni Iozzia La vettura della casa svedese è una berlina di lusso, la tedesca un suv elettrico. Due modelli diversi per esigenze e gusti differenti

[ Monaco di Baviera, Germania ] - Speciale IAA Mobility 2025 Volvo ES90 e Bmw iX3 a confronto. La vettura della casa svedese è una berlina di lusso, la tedesca un suv elettrico. Due modelli diversi per esigenze e gusti differenti.



Volvo ES90

La Volvo ES90 ha una linea delicata, con caratteristiche di un SUV e lo stile di una coupé con un’accattivante aerodinamicità anche grazie allo scudo frontale e alla linea del tetto. Contribuiscono l’inclinazione del parabrezza posteriore e l'angolo acuto dello spoiler.

È possibile la scelta dei cerchi in tre diverse dimensioni: da 20 pollici, razze aperte, 21 e 22, utilizzano angoli acuti e bulloni nascosti per creare l'illusione di ruote più grandi con raggi estesi.

I fari a led, a Martello di Thor, sono di serie e proiettano un fascio luminoso ampio per una visibilità eccellente e passano automaticamente dagli abbaglianti agli anabbaglianti quando si incrociano le altre auto.



Particolarmente sofisticata la dotazione interna. Il display del conducente è da 9 pollici comandato da un pulsante sul volante che consente tre scelte: Calm indica la velocità e le istruzioni di navigazione di base, Navi mostra una mappa dettagliata. Surround mostra le auto, i camion e i motociclisti vicini. Il display centrale è da 14,5 pollici, touchscreen, offre l’accesso a mappe, a contenuti multimediali e varie applicazioni. L’Head-up display da 13,2 pollici proietta informazioni essenziali come velocità, limiti di velocità e indicazioni di navigazione direttamente sul parabrezza.

L’abitacolo è spazioso. L’illuminazione è regolabile, i sedili comodi, il bagagliaio ha 424 litri di spazio ma con gli schienali posteriori ripiegati arriva a 1427 litri di spazio di carico.



BMW iX3

La Bmw iX3 si inserisce nel solco della migliore tradizione della casa tedesca, mostrando le inconfondibili caratteristiche della casa bavarese. È equipaggiata con un motore elettrico da 210 kW/286 CV. Accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 7 secondi. L’autonomia è di circa a 800 chilometri. Prezzo: da 70.000 euro in su.

Il processore e il software BMW Dynamic Performance Control sviluppato da BMW coordinano tutti i processi rilevanti per la guida. Il comando del gruppo motore e la dinamica di marcia confluiscono in un’unica unità, la BMW Heart of Joy.



Le caratteristiche esterne sono quelle classiche dei modelli Bmw. La griglia anteriore è di grandi dimensioni, la calandra mantiene il caratteristico doppio rene ma appare più snella. I fari sono a led sia anteriori che posteriori.



BMW iX3: abitacolo spazioso

La dotazione interna: BMW Panoramic iDrive con BMW Operating System X; BMW Panoramic Vision, Display centrale con design Free-Cut e volante multifunzione: BMW Intelligent Personal Assistant; Mappe BMW, inclusa navigazione online e guida attiva del percorso.

Il climatizzatore è automatico a 2 zone. I sedili anteriori sono regolabili elettricamente, con funzione memory. Il sedile posteriore è frazionabile 40/20/40, inclusa regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale.



Particolarmente innovativa e affidabile l’assistenza alla guida: BMW Symbiotic Drive, sistema che interagisce tramite software supportato da Intelligenza Artificiale. Avviso di cambio corsia, assistente al mantenimento della corsia, informazioni sulla distanza, avviso di precedenza, assistente alla frenata di emergenza, intervento di sterzata di emergenza, assistente all'attenzione con arresto di emergenza, manovra evasiva, avviso di collisione posteriore, regolazione della velocità, limitatore di velocità, Informazioni sui limiti di velocità, Telecamera posteriore con vista panoramica, assistente al parcheggio, Park Distance Control, assistente alla retromarcia, funzione di frenata di emergenza posteriore, monitoraggio dell'avvicinamento, avviso di uscita.

