Notizie Filtro olio Bosch: la giusta soluzione per garantire una lunga durata al motore

19/10/2020 di Domenico Scalera La mancata sostituzione regolare del filtro dell’olio è un errore che molti commettono

cambio dell’olio al motore ma anche e soprattutto il filtro dell’olio che va sostituito regolarmente in quanto quest’ultimo ha la funzione di trattenere tutte le particelle di sporco che, se entrassero in contatto diretto con il motore rischierebbero di comprometterne il funzionamento, talvolta in modo irrimediabile.



Per regolarsi sui tempi di sostituzione del filtro dell’olio basta sapere che in media, il filtro dell’olio in un’automobile inizia a usurarsi dai 10.000 ai 15.000 km. E’ comunque consigliabile sostituirlo almeno una volta l’anno. È anche bene sapere che il filtro dell'olio può essere sostituito anche da soli. La cartuccia del filtro Bosch (2,83 x 2,91 x 4,33 cm; 80 g) offre buone prestazioni ed è compatibile con vari modelli di auto.



Il Volkswagen Golf VI 1.6 TDI (2008 - 2013) 77kW; Audi A4 Avant 2.0 TDI (2007 - 2015) 105kW; Volkswagen Golf VI 2.0 TDI (2008 - 2013) 103kW; Volkswagen Tiguan fuoristrada chiuso 2.0 TDI 4motion (2007 - ) 103kW; Volkswagen Polo Hatchback 1.6 TDI (2009 - ) 66kW; Audi A3 Sportback 2.0 TDI 16V (2004 - 2013) 103kW, Volkswagen Golf VI 2.0 TDI (2008 - 2013) 81kW; Audi A3 Sportback 2.0 TDI (2004 - 2013) 125kW; Volkswagen Touran MPV / Space wagon 1.6 TDI (2010 - 2015) 77kW; Suv chiuso Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (2007 -) 103kW, per andare dalla Skoda Fabia alla Skoda Ottavia e dalla Seat Ibizza alla Seat Leon, oltre a tanti altri modelli che trovate nel link sopra.



Se si vuole garantire una più lunga durata al motore del proprio veicolo è quindi necessario sostituire con regolarità la cartuccia filtro olio, non farlo significa danneggiare il motore o usurarlo prima del tempo. Per non parlare del traffico urbano, dove a causa dei tragitti brevi e dei continui stop-and-go, l’olio subisce maggiore stress e quindi i filtri dell’olio devono essere sostituiti più spesso rispetto ai tempi indicati dal costruttore del veicolo.



