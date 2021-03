Porsche Taycan: aggiornamento software

Porsche ha proposto un restyling del modello Taycan durante lo scorso settembre 2020, ma ora la sportiva elettrica offre nuove funzionalità rese ora disponibili gratuitamente attraverso l'aggiornamento del software.



Sono incluse migliorie alla dinamica di guida, nuove funzioni di ricarica intelligente, funzioni addizionali per il sistema Porsche Communication Management (PCM) e ulteriori funzionalità Porsche Connect.



Per i modelli Taycan con sospensioni pneumatiche adattive, l'aggiornamento include la nuova funzione Smartlift, che permette di programmare la vettura in modo che l'altezza da terra aumenti automaticamente in determinati punti del percorso. Uno degli aggiornamenti riguarda il controllo del telaio ottimizzato, che migliora il controllo dello slittamento e quindi l'accelerazione nella versione Turbo S.



Anche la gamma di funzioni Charging Planner è stata arricchita di ulteriori funzionalità. E’ possibile impostare il livello di carica che permette di raggiungere la destinazione. Durante il processo di ricarica, il conducente riceve una notifica nel veicolo e nell'app quando viene raggiunto il livello sufficiente a coprire il percorso rimanente.



Con la nuova funzione Battery-Saving Charging è possibile, inoltre, ridurre la capacità di carica da 270 kW a 200 kW. In questo modo risulta una temperatura più bassa della batteria durante la carica, per un processo di ricarica efficiente.



Anche il sistema di navigazione risulta perfezionato ed ora include la visualizzazione di informazioni online direttamente sulla mappa e informazioni sul traffico molto precise. L’intrattenimento si avvale di funzioni Apple Podcasts e Apple Music Lyrics.L'aggiornamento prevede anche una ottimizzazione del software per numerose unità di controllo.



E’ possibile effettuare ulteriori aggiornamenti sulla Taycan tramite le Functions on Demand (FoD). Si tratta di aggiornamenti flessibili che si attivano in modalità over-the-air dopo che la vettura è stata configurata e acquistata. Le attuali FoD, oltre al Porsche Intelligent Range Manager (PIRM), includono il servosterzo Power Steering Plus, la funzione Active Lane Keep Assist e il Porsche InnoDrive. I clienti possono scegliere se acquistare una funzione specifica per la loro Taycan oppure sottoscrivere un abbonamento mensile. In quest’ultimo caso è previsto un periodo di prova di tre mesi.