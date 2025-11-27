Porsche 911 GT3 Manthey Kit: tutorial su come spaccare il secondo in pista

[ Stoccarda ] - Vi metto davanti ad un problema insormontabile: volete strizzare dalla vostra Porsche 911 GT3 fino all’ultimo decimo di secondo in pista e non sapete come fare. Mi spiego meglio, vorreste quel quid in più che il Weissach pack non riesce a darvi, come fate quindi a coricarvi serenamente senza avere una risposta a questo tremendo dubbio? Il Manthey kit sembrerebbe esser la soluzione.



Questo pacchetto non si presenta infatti come un semplice addobbo artistico, ma piuttosto come un guanto di sfida ingegneristico composto da sospensioni studiate per la pista, impianto frenante maggiorato ed un’aerodinamica portata all’estremo: sottoscocca completamente ripensato con elementi aerodinamici più efficienti, diffusore ora con pinne da squalo, ala posteriore più grande ed importanti Gurney flap per incrementare vertiginosamente la deportanza, portando a 355 kg il downforce in strada alla velocità di 285 km/h, ed a ben 540 kg – per chi ha abbastanza fegato – in pista. Se non ci credete chiedete pure a Ayhancan Güven, campione DTM che al volante della GT3 firmata Manthey ha fermato il cronometro a ben 6:52.981 minuti nel tempio della velocità, nientemeno che il Nürburgring Nordschleife. Ah, in tutto questo il signor Manthey ha anche aggiunto che avrebbero potuto abbassare il tempo sul giro se le condizioni dell’inferno verde fossero state migliori, considerando l’anno di lavoro in galleria del vento ed i test su circuiti europei svolti per plasmare questo kit approvato da Porsche.



Impianto frenante con tubi in treccia d’acciaio e cerchi forgiati da 20 o 21 pollici completano l’opera, limando con quest’ultimi ben 6 kg di masse non sospese dalla bilancia. Poi per chi vuole farsi notare ancor di più, Manthey offre diversi accessori per sottolineare l’estrema sportività ed esclusività del modello, come soglie in carbonio illuminate firmate dal preparatore, LED sulle portiere che proiettano il logo Manthey, aero-disc colorati ed ovviamente appendici e prese d’aria in carbonio a profusione.



Lo so cosa vi state chiedendo ora, il prezzo. Probabilmente chi acquista una GT3 non si farebbe molti problemi a spender quasi l’equivalente di una Golf R-Line superaccessoriata per questo pack, ma nel caso in cui voleste saperlo per bene, servono circa 42000 euro per far volare la vostra Porsche.



Il Manthey Kit sarà disponibile da marzo 2026 e Porsche assicura che la garanzia rimarrà intatta: pista o strada, la 911 GT3 Manthey Kit è pronta a dominare e voi? Siete pronti a decollare?

