Mitsubishi Super Height K-Wagon Concept

05/11/2019

La Super Height K-Wagon Concept è una vettura di prossima generazione destinata alle lunghe percorrenze. Riconoscibile lo stile, che si affida al concetto di design Dynamic Shield di MMC, soprattutto nella parte frontale dove si nota una barra rivestita di acciaio perpendicolare alla calandra a tema orizzontale.



Il profilo laterale esibisce potenza, grazie a una sagoma dell’abitacolo che utilizza l’interasse allungato e a linee scolpite. Il colore della carrozzeria abbina due tonalità di verde oliva e bianco, con il color argento delle barre sul tetto. I cerchi integrano gli stessi colori generando un aspetto omogeneo.



A bordo gli spazi sono ampi e confortevoli e caratterizzati dal marrone come tema dominante, con tocchi di arancione in abbinamento. Nelle dotazioni è incluso il pacchetto di tecnologia di sicurezza preventiva e-Assist, che comprende l’assistenza MI-PILOT per il mantenimento della corsia di marcia in autostrada e un sistema frenante che attenua i danni dovuti alle collisioni.