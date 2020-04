Apex Motors AP-0 Concept

08/04/2020

Destinata al mercato dal 2022, la Apex AP-0 è una concept, vettura studio di un modello sportivo realizzato dalla factory britannica Apex Motors. Il modello interpreta l’idea di una supersportiva a 2 posti leggera, destinata anche ad un uso stradale.



Curata in ogni sua parte, dalla scocca in fibra di carbonio, che le garantisce il minor peso possibile in funzione delle performance, all’aerodinamica, con elementi funzionali ad esaltarne il dinamismo, la Apex AP-0 è ispirata al mondo delle competizioni. Tra le caratterizzazioni estetiche si fa notare la pinna centrale che si allunga fino al posteriore, assenti gli specchietti laterali sostituiti da telecamere.



La vettura adotta un sistema di guida assistita di Livello 3 ed è dotata di un pacchetto la frenata automatica di emergenza e l'assistenza di mantenimento della corsia, oltre a sensori LiDAR sul tetto che generano mappe tridimensionali dei dintorni del veicolo. A bordo spicca un display olografico basato sulla realtà aumentata che fornisce informazioni al conducente.



I sedili sono avvolgenti e dotati di cinture a 4 punti. La propulsione si affida ad un motore che eroga oltre 650 CV di potenza, che consente uno scatto da 0 a 100 Km/h in 2,3 secondi, per una velocità massima che supera i 300 km/h. Il pacco batteria in dotazione da 90 kWh assicura un'autonomia fino a circa 515 Km.