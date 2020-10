Cadillac XT4 2021

15/10/2020

Cadillac XT4 è il suv premium che il brand d’Oltreoceano ha riservato per il mercato europeo, inzialmente nelle versioni speciali Launch Edition e Launch Edition Sport.



Progettato su una nuova piattaforma compatta, XT4 si caratterizza per il design dalla forte personalità, per le prestazioni elevate, l’abitabilità, il comfort e per la ptresenza di varie soluzioni tecnologiche.



Ricche di contenuti esclusivi sono gli allestimenti Luxury, Premium Luxury e Sport, che offrono diverse opzioni di scelta.



Cadillac XT4 è riconoscibile per la presenza di una griglia a maglia nera lucida, ispirata ai modelli della serie V, dalle modanature dei finestrini nere e dai cerchi Sport in lega d’alluminio.

I modelli Luxury e Premium Luxury si distinguono per la calandra con griglia metallica lucida, le modanature in alluminio satinato e le maniglie delle porte cromate.



Tutti i modelli utilizzano la tecnologia di illuminazione a LED. L’abitacolo della XT4 propone un mix di linee sinuose e fluide. Si notano il nuovo volante in pelle a tre razze, i sedili sportivi con supporto lombare. Cadillac XT4 dispone dell'ultima generazione di infotainment CUE che simula uno smartphone con un'interfaccia intuitiva.



La gamma delle unità si affida a due efficienti propulsori 2 litri. Il turbodiesel eroga 174 CV (128 kW) e una coppia massima di 381 Nm tra i 1.500 e 2.750 giri/min.

Successivamente, sarà introdotto anche il quattro cilindri 2.0 lt a benzina MY21, da 115 CV che dispone dell’innovativo tripower system.