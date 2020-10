16/10/2020

Mitsubishi Eclipse Cross 2022 è un suv rinnovato nello stile che offre miglioramenti anche sul fronte della sicurezza e del comfort. L'estremità anteriore adotta una versione evoluta del concetto di design Dynamic Shield esprimendo forza e sicurezza.



Una nuova protezione del paraurti anteriore e una nuova disposizione delle luci completano il design del frontale. In coda, il portellone e il lunotto ridisegnati conferiscono un design più sofisticato e migliorando la visibilità. All'interno troviamo i sedili in pelle grigio chiaro coordinati ai rivestimenti delle portiere.



Di serie viene fornito un nuovo sistema audio con display da 8 pollici (SDA). La gamma delle unità include il motore a quattro cilindri turbo MIVEC da 1,5 litri che promette performance ed elevata efficienza ed è abbinato ad una trasmissione a variazione continua (CVT) a otto velocità.

La nuova Eclipse Cross verrà lanciata inizialmente in Australia e Nuova Zelanda per poi approdare successivamente in altri mercati.