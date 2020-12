03/12/2020

Subaru BRZ Ultimate Edition è una versione speciale disponibile per il mercato italiano in soli 35 esemplari numerati.

La vettura propone soluzioni estetiche specifiche e l’immancabile know how dinamico che assicura il massimo piacere di guida.



Si notano i cerchi in lega forgiati di colore oro che evocano le imprese sportive del marchio e si abbiano perfettamente alla vernice Blue Pearl.

Sono cerchi OZ racing Alleggerita da 18 pollici, caratterizzati da un peso ridotto. Non passano inosservate le pinze di colore rosso con scritta bianca dell’impianto frenante Brembo, che garantiscono la massima efficienza in frenata.



Un ulteriroe tratto distintivo di questa limited edition sono le sospensioni Sachs. L’equipaggiamento comprende anche pneumatici Pirelli PZERO NERO GT XL 225/40 R 18 92Y, studiati per le auto sportive.

A bordo, troviamo sedili sportivi Blue e Nero in Pelle e Alcantara e battitacco dedicato che riporta il nome di questa versione limitata e il numero identificativo.