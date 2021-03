Nuova Subaru Outback: debutto europeo

Subaru Outback si aggiorna ed è disponibile sul mercato europeo a partire dal mese di aprile 2021. Dal suo lancio, avvenuto nel 1995, questo modello ha rappresentato una rivoluzione dell’automotive, caratterizzandosi come precursore di un nuovo segmento, riuscendo a combinare le caratteristiche di una station wagon con l’attitudine tipica di un suv.



L’apprezzamento della clientela lo ha reso sempre più un modello di punta della gamma delle Pleiadi e la sua popolarità è aumentata nel corso degli anni, grazie a valori come: sicurezza, comfort, affidabilità e guidabilità.

La sesta generazione continua ad offrire ancora questi tratti caratterizzanti ormai ben radicati in questo modello. Negli ultimi 26 anni, Subaru Outback ha venduto oltre 303.000 unità vendute in Europa, collocandosi tra i bestseller della gamma.



Il rinnovato Outback, dedicato al mercato europeo, promette una sicurezza ancora più ottimizzata per gli occupanti. Soluzioni mirate a questo obiettivo sono rappresentate dagli ampi finestrini, dalla forma dei sedili, ma soprattutto dall’adozione di tecnologie avanzate, come il dispositivo EyeSight Driver Assist di nuova generazione, il sistema di prevenzione delle collisioni con telecamera con un angolo di visione ampliato, un nuovo software di riconoscimento delle immagini, disponibile con 11 funzioni di sicurezza.



Una novità è rappresentata dalla frenata automatica in retromarcia, una funzione di sicurezza che aiuta i conducenti a evitare collisioni in retromarcia e limita i danni in caso di collisione.

Il piacere di guida e il dinamismo sono garantiti dalla combinazione del motore Boxer con la trasmissione Lineartronic CVT. Il motore a quattro cilindri contrapposti da 2,5 litri a iniezione diretta offre un rapporto di compressione più elevato.



Più spazioso e più versatile rispetto al modello precedente, il nuovo Outback risulta più confortevole. La nuova generazione è dotata di funzioni adatte a qualsiasi stile di vita. Per una maggiore versatilità e sicurezza del carico, Outback offre mancorrenti sul tetto standard con barre trasversali integrate e retrattili, ora migliorate con fori di fissaggio, in modo che le funi possano essere legate direttamente sui mancorrenti.

Le sezioni di apertura delle porte includono gradini più larghi e antiscivolo, in modo che i bagagli possano essere caricati mantenendo una postura stabile.



Il design è improntato alla robustezza e alla solidità e si ispira al concetto Active & Tough. Il nuovissimo Outback è offerto in due versioni: Touring e Field e il suo carattere unico è anche espresso attraverso le inedite tinte: Autumn Green Metallic e Brilliant Bronze Metallic.