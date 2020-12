30/12/2020

Iconica ed estrema Koenigsegg Agera RS Refinement presenta affinamenti estetici che enfatizzano l’aerodinamica di questa esclusiva hypercar.



Realizzata in soli 25 esemplari, Agera RS è un modello di riferimento per il brand caratterizzata da soluzioni studiate per rendere l’esperienza di guida unica.



Tra le dotazioni sono presenti un isolamento acustico leggero e avanzato, uno splitter anteriore ottimizzato per la pista, alette anteriori, minigonne laterali, un sistema di flap sottoscocca dinamico avanzato e uno spoiler posteriore attivo per una maggiore deportanza.



Non mancano prese d'aria laterali migliorate dietro le ruote anteriori, maggiore potenza e un limite di giri al minuto aumentato.



Questa versione speciale presenta una nuova ala montata in alto al posto della precedente e controllabile attraverso un software dal conducente. Intrigante la livrea che abbina un rosso intenso ad inserti in fibra di carbonio.